Chào hè với các workshop độc lạ: Tự thiết kế áo và chữa lành bằng gấu bông

HHT - Hè đến rồi, nào mình cùng đi thôi! Mùa Hè này, cùng vi vu khám phá những tọa độ vô cùng độc lạ và học thêm những điều mới mẻ nhé!

Sáng tạo áo diệu kỳ - Đi ARTY DIIY

Khi nhắc tới những món đồ limited hay “độc quyền”, chắc hẳn ai cũng nghĩ giá cả của chúng rất đắt đỏ. Nhưng khi đến với ARTY, bạn sẽ có cơ hội sở hữu cho mình những chiếc áo thành phẩm từ chính “bản thiết kế vĩ đại” của bạn đó. Đặc biệt, ARTY vừa mang đến các kiểu thiết kế đa dạng, vừa có giá cực kỳ học sinh, sinh viên đó nha!

Ngoài việc đa dạng kiểu áo để lựa chọn từ áo thun trơn cho tới áo hoodie với đầy đủ màu sắc hot trend, ARTY DIIY cũng cam kết sử dụng 100% vải cotton cực thoáng mát và giữ được độ bền theo thời gian. Hơn thế nữa, còn tìm thấy tại đây quầy thiết kế phục trang sang - xịn - mịn cho các em “boss cưng” mà “sen” tụi mình đã tìm kiếm bấy lâu.

Một chiếc áo thiết kế theo sở thích chắc chắn không thể thiếu đi những chiếc charm, sticker siêu cưng để thể hiện cá tính riêng. Giá các loại sticker thì vô cùng “hạt dẻ” chỉ từ 5 - 25 “cá” với đầy đủ các mẫu đang hot như gấu dâu, capybara, nhân vật hoạt hình, thú cưng…

Bên cạnh những chiếc charm nhỏ xinh, hình in cũng là phần quan trọng giúp chiếc áo đầu tay thêm phần xinh yêu. Chính vì thế, ARTY DIIY đã mang đến công nghệ in DTF bằng đèn LED và tia UV cực xịn, giữ cho hình in bền đẹp sau nhiều lần giặt.

Với mức giá workshop thiết kế áo chỉ từ 99 “cá” cho đến 279 “cá” là đủ để bạn thỏa sức sáng tạo, rinh ngay được bộ outfit trong mơ. Mỗi lần đi chơi với bạn bè mà khoe rằng áo này tớ tự thiết kế đấy thì thật oách đúng không!

Tọa độ: ARTY DIIY, số 66 đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Làm tranh 3D khó? Có Be Me Art lo!

Bạn đã bao giờ tưởng tượng bản thân mình có thể hô biến những bức tranh phẳng lì trở thành phiên bản 3D vô cùng sống động chưa? Hãy đến với workshop vẽ tranh đắp nổi của Be Me Art, nơi bạn được thỏa sức sáng tạo với “1 trong 3” món bảo bối đặc biệt để hoàn thành tác phẩm của mình là: Giấy, thạch cao và cát.

Mỗi chất liệu đều đem đến cho chúng ta những trải nghiệm siêu mới lạ và một khi đã tham gia workshop thì bảo đảm bạn chỉ muốn thử hết cả ba kiểu thiết kế cực kỳ thú vị này. Chất liệu giấy sẽ mang lại cảm giác nhẹ nhàng, uyển chuyển, dễ dàng uốn nắn thành cánh bướm rực rỡ, bông hoa giấy nở rộ trên khung tranh. Thạch cao thì vững chắc, mạnh mẽ, thách thức khả năng uốn nắn, tỉ mỉ của bạn để tạo nên những khối hình cứng cáp, 3D sống động. Cuối cùng là cát, mềm mại, mịn màng, khi pha cùng màu tạo nên độ óng ánh, lấp lánh như tranh được phủ một lớp kim tuyến đầy kiêu sa.

Nhưng trước khi đến với phần thực hành mới lạ này, bạn cũng phải trải qua bước trổ tài hoạ sĩ trên khung vẽ để tạo được bố cục cho bức tranh. Cũng chớ có lo việc mình không quá khéo tay bởi các “nghệ nhân ẩn mình” nơi đây sẽ giúp bạn khai phá tiềm năng sáng tạo của bản thân, học cách sử dụng các kỹ thuật đắp nổi, pha màu, tạo hình độc đáo cho từng chất liệu vô cùng chu đáo và chỉn chu.

Chi phí để trải nghiệm chiếc workshop độc lạ vẽ tranh pha trộn kỹ thuật sáng tạo đồ mỹ nghệ là từ 249K - 450K. Bạn nhớ đặt lịch trước để được hỗ trợ tốt nhất nhé!

Tọa độ: Be Me Art, số 491/7/2 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, quận 3, TP.HCM.

Chữa lành cùng em gấu bông siêu xinh, siêu thơm

Workshop mới lạ này chỉ vừa mới khai trương được thời gian ngắn nhưng được rất nhiều Gen Z lựa chọn trải nghiệm bởi lúc nào không gian nơi đây cũng ngào ngạt hương sắc, thích hợp cho buổi “chữa lành” tâm trạng. Đến với Hoihoi. Project, bạn không chỉ được đắm chìm vào mùi hương hoa lavender xuyên suốt buổi workshop, mà còn được đưa thành phẩm em gấu bông xinh yêu, thơm ngát hương hoa về nhà nữa đó. Đây giống như một chuyến đi “2 trong 1”, vừa kết hợp giữa làm gấu bông và làm nến thơm cùng một lúc.

Tại đây, bạn sẽ được tha hồ lựa chọn những chất vải mềm mại, mịn màng hay bồng bềnh, tơi xốp tùy theo sở thích. Tiếp đến là phần lựa chọn màu sắc để lên đồ cho em gấu bông của mình. Hiện tại shop đang có sẵn 5 màu pastel cực yêu là đỏ, vàng, xanh biển, nâu và tím.

Ngay khi vừa chọn xong là bạn phải chuẩn bị tâm thế sẵn sàng bước vào quá trình tỉ mỉ từng chút một với các đường cắt, may, tạo hình để cho ra đời em thành phẩm đầu tay. Tất cả các bước khâu và đan chỉ đều được các master gấu bông nơi đây hướng dẫn tận tình nên bạn không cần sợ chưa biết may nha.

Cuối cùng là phần mềm mại, thơm tho nhất, đó chính là bước nhét bông và ướp hương cho em gấu. Từ hương ngọt ngào như mùi kẹo bông, đến dịu dàng như hương hoa lavender đều có, lúc này mình làm mà cứ tưởng tượng rằng tối nay mình sẽ ôm ấp bé cưng này với mùi hương gì đây.

Ngoài ra, không thể thiếu những chiếc phụ kiện xinh xắn để diện đồ em gấu bông chào đón gia đình mới như nơ, khăn, mũ... với điểm chung là món nào khi ôm cũng mềm như kẹo bông hết.

Đến với workshop, bạn cũng có thể làm chung một em gấu bông với bạn bè, người thân để cả nhà đều vui. Giá xèng để rước em gấu bông thơm xinh yêu này về nhà là 250K, vậy tính ra hai người làm chung thì giá cực kỳ phù hợp cho teen mình. Đừng quên đặt lịch trước để được hỗ trợ và giới thiệu những chiếc ưu đãi cực hời!

Tọa độ: Hoihoi.Project, số 114B đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM.