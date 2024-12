Chị Đẹp Đạp Gió 2024 vẫn còn phát sóng, Tóc Tiên, Ái Phương đã thi nhau "luỵ show"

HHT - Mặc dù "Chị Đẹp Đạp Gió 2024" chỉ mới phát sóng đến Công diễn 4, chương trình đã hoàn tất ghi hình đêm chung kết. Nhiều Chị Đẹp vẫn chưa thoát tâm trạng “lụy show”, liên tiếp đăng tải những dòng chia sẻ trên mạng xã hội, lan tỏa bầu không khí tiếc nuối đến “Gió Em”.

Vừa qua, chương trìnhChị Đẹp Đạp Gió 2024 đã khép lại hành trình 4 tháng bằng buổi ghi hình cuối vào tối ngày 22/12. Ngay sau đó, rất nhiều Chị Đẹp đã chia sẻ trên Threads, broadcast cá nhân những dòng trạng thái không thể "suy" hơn. Cũng từ những chia sẻ của các Chị Đẹp, netizen càng tin rằng các nữ nghệ sĩ đã có một khoảng thời gian thật sự đáng nhớ cùng nhau.

Một trong số đó phải kể đến Ái Phương, một nửa của bộ đôi May Mắn. Dù đã dừng chân tiếc nuối tại Công diễn 3, nhưng Chị Đẹp vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng bồi hồi: “Thức dậy cái rối nùi” sau khi quay đêm chung kết cùng các chị em.

Tóc Tiên, đồng đội đồng niên với Ái Phương trong tiết mục Tôi Không Còn Viết Tình Ca, cũng nhanh chóng tương tác dưới bài đăng và thừa nhận: “Tui còn bị tỉnh từ 8 giờ sáng”.

Và không chỉ riêng những Chị Đẹp vẫn tiến sâu trong chương trình, ngay cả những người đã rời chương trình từ sớm như Hạnh Sino cũng không giấu được cảm xúc. Giọng ca Em Mây gửi lời tri ân chân thành: “Cám ơn vì chúng ta đã gặp nhau”.

Xuân Nghi theo đó “góp gió” lan toả cảm xúc bùi ngùi vì chặng đường Đạp Gió 2024 đã đến hồi kết qua dòng chia sẻ: “Tôi buồn quá. I don’t want this to end”.

Những Chị Đẹp thuộc “hội nhiều chữ” như Mỹ Linh, Hoàng Yến Chibi, Phạm Quỳnh Anh cũng lần lượt chia sẻ cảm xúc của mình qua những dòng tâm sự sau đêm chung kết.

Hoàng Yến Chibi gửi gắm lòng biết ơn và sự trân trọng hành trình vừa qua: “Không quan trọng chúng ta có đi cùng nhau đến cuối cùng hay không, em vẫn vui vì những gì đã qua. Thời gian có thể lấy đi nhiều thứ, nhưng tình yêu chắc chắn sẽ quay trở lại nếu chúng ta tin tưởng. Chính bản thân em cũng không ngờ rằng mình đã nhận được nhiều yêu thương đến thế. Xin chân thành cảm ơn”.

Chị Đẹp Phạm Quỳnh Anh dành thời gian chiêm nghiệm lại hành trình bản thân vào những ngày cuối năm, trong đó có những kỷ niệm liên quan đến hành trình Đạp Gió 2024.

Còn với Mỹ Linh, Chị Đẹp tham gia cả hai mùa Chị Đẹp Đạp Gió, đã chia sẻ cảm xúc của mình khi ngồi trên chuyến bay về nhà sau đêm chung kết. Cô nhớ lại hành trình hơn 120 ngày qua với đầy đủ những cung bậc cảm xúc.

Điều khiến Mỹ Linh xúc động nhất không phải là những màn trình diễn mà chính là sự gắn kết giữa các nữ nghệ sĩ. “Các chị em thật đẹp, không chỉ ở vẻ ngoài mà còn ở tâm hồn. Họ biết ơn, trân trọng nỗ lực của người khác, biết thắng trong sự khiêm nhường và thua trong sự cảm phục”.