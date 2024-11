Chị Đẹp Đạp Gió: Nhân tố tạo hit xuất hiện, mới tập 1 đã có thành tích "chạm nóc"

HHT - Ca khúc trình diễn mở màn của chị đẹp này trong tập 1 chương trình Chị Đẹp Đạp Gió 2024 đã đạt thành tích ấn tượng, được khán giả khen hết lời.

"Chị đẹp" Tuimi mới đây đã đăng tải bài viết cảm ơn đến khán giả khi ca khúc How To Love You mà cô trình diễn trong tập 1 Chị Đẹp Đạp Gió 2024 đang đạt thành tích khá tốt. Tính đến ngày 1/11, How To Love You đã xếp hạng 1 trên BXH Viral 50 - Vietnam của Spotify, cũng như lọt vào các danh sách nhạc thịnh hành của Apple Music.

Bên dưới phần bình luận, Tuimi nhận được nhiều lời chúc mừng và khen ngợi từ khán giả. Có cư dân mạng còn đánh giá cao khả năng sáng tác và trình diễn của Tuimi, cho rằng cô "bốc đại một bài đi diễn cũng thành hit". Trước đó vào năm 2023, Tuimi đã phát hành How To Love You, ca khúc mà cô sáng tác, đồng viết lời và sản xuất nhưng không nhận được sự chú ý rộng rãi.

Chỉ đến khi mang "con cưng" lên sân khấu Chị Đẹp Đạp Gió 2024, How To Love You của Tuimi mới bùng nổ, được chú ý nhiều hơn. Cô cũng được nhiều khán giả gọi tên vào hội "công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tôi" do tự tham gia vào phần lớn các khâu sản xuất màn trình diễn, trường hợp giống với Rhymastic với sân khấu Lặng trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Có tên thật là Thùy My, Tuimi đã ghi dấu ấn với khán giả Việt Nam vào 4 năm trước khi tham gia chương trình King of Rap. Với vai trò rapper, cô là thí sinh nữ đầu tiên lọt vào vòng Chung kết, sau đó trở thành đồng Á quân cùng Richchoi và Pháo.

Tuimi theo đuổi màu nhạc US-UK, từng "tấn công" thị trường Đức và đạt thành công đáng kể, có ca khúc mang tên Purpose lọt vào hàng loạt BXH thịnh hành. Sau đó, cô tập trung hoạt động, nuôi dưỡng đam mê tại thị trường Việt Nam. Tuimi đã phát hành album softcore | hardshell vào năm 2023 để khẳng định màu sắc âm nhạc của mình. Giờ đây với Chị Đẹp Đạp Gió 2024, khán giả kỳ vọng Tuimi sẽ mang đến những màn trình diễn đặc sắc, mang màu sắc quốc tế cùng các "chị đẹp" khác.