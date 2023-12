"Chị Đẹp" Trang Pháp không ngừng biến hóa, đưa dàn mỹ nhân V-Biz cùng "rẽ sóng"

HHT - Tư duy âm nhạc hiện đại cùng sự đa tài là lý do giúp cho Trang Pháp trở thành một trong những cái tên ấn tượng nhất show "Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng".

Trong phần trình diễn cá nhân tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Trang Pháp mang đến bản mashup Chỉ Là và Down Bad For You. Phần trình diễn được đánh giá cao bởi Trang Pháp vừa hát vừa đàn piano và có một đoạn sexy dance ở phần kết. Quan sát từ phòng chờ, Diệu Nhi khẳng định bản thân bị "nổi da gà" trước màn thể hiện của đồng nghiệp.

Trong đêm công diễn 1, Trang Pháp đảm nhận vị trí đội trưởng của team 4 người, dẫn dắt Quỳnh Nga, Huyền Baby và Giang Hồng Ngọc. Dù bị đổi ca khúc ở phút chót, màn trình diễn Đi Đu Đưa Đi vẫn nhận về nhiều lời khen. Trang Pháp sở hữu tư duy âm nhạc hiện đại. Phần rap được biến tấu khéo léo trong khi đó phần nhảy, phần hát đều được các "chị đẹp" thể hiện tròn trịa.

Đoạn "bắn" rap Tiếng Anh cùng màn khoe nốt cao của Trang Pháp liên tục "leo" Xu hướng TikTok. Khoảnh khắc nữ ca sĩ cùng thảo luận, làm nhạc với nhóm DTAP cho đêm công diễn thu hút hàng triệu lượt xem.

Trong đêm công diễn 2, Trang Pháp đảm nhận luôn phần viết lời và bắn rap bằng tiếng Tây Ban Nha trong ca khúc Chị Ngả Em Nâng. Bên cạnh đó, chị đẹp 8X còn solo vũ đạo cực slay với diễn viên Quỳnh Nga. Tiết mục này lọt Top 4 Trending YouTube và đã cán mốc 1 triệu lượt xem.

Khán giả khen ngợi Trang Pháp luôn không ngừng biến hóa trên sân khấu qua từng vòng thi. Nữ ca sĩ còn có tư duy âm nhạc mới mẻ, luôn biết cách tạo điểm nhấn cho phần trình diễn nhóm và giúp các "chị đẹp" thể hiện được tối đa khả năng của mình. Không ít netizen cho rằng, nếu Trang Pháp tiếp tục giữ vững phong độ thì người đẹp này có khả năng sẽ giành thứ hạng cao nhất tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng năm nay.

Thông tin Trang Pháp tham Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng cũng từng gây "bão" mạng xã hội. Nữ ca sĩ sở hữu thành tích học tập tốt, từng học ở Pháp từ nhỏ và tốt nghiệp ngành Kinh tế - Quản lý ở một trường đại học danh giá.

Bên cạnh các sản phẩm cá nhân, Trang Pháp còn sáng tác nhiều hit như Em Hơi Mệt Với Bạn Thân Anh (Hương Giang), I Don't Believe (Thu Minh), Em Sai Rồi Anh Xin Lỗi Em Đi (Chi Pu),...