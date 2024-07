"Chiến thần ngôn ngữ" Công Dương gây tiếc nuối khi bị đồn ra về tuần này

HHT - Công Dương từng được đánh giá là ẩn số đáng mong đợi tại Anh Trai "Say Hi". Sao nam đa tài sở hữu ngoại hình sáng, thành thạo nhiều ngôn ngữ gây tiếc nuối khi đứng trước đồn đoán phải ra về sớm ở tập phát sóng tới đây.

Công Dương (tên đầy đủ là Công Văn Dương) được biết đến nhiều nhất với vai trò diễn viên. Anh chàng ghi dấu ấn trong loạt phim truyền hình, điện ảnh Nhà Trọ Balanha, Hãy Nói Lời Yêu, Trạng Quỳnh... Nam diễn viên 9X từng có tên trong Top 5 Nam diễn viên ấn tượng của giải Ấn tượng VTV 2021.

Sao nam mang hai dòng máu Việt - Thái từng lấn sân sang thị trường Thái Lan. Anh đóng chính trong phim điện ảnh Memories Of New Years (2017), vai khách mời trong phim boylove Hidden Agenda (2023). Mới đây nhất, Công Dương đảm nhận vai chính trong dự án điện ảnh Mùa Hè Đẹp Nhất.

Công Dương cũng được biết đến qua các nền tảng mạng xã hội nhờ khả năng đa ngôn ngữ. Anh thành thạo tiếng Anh, tiếng Thái và biết tiếng Pháp. Các video chia sẻ về ngôn ngữ Thái Lan trên TikTok của anh chàng hút "triệu view".

Công Dương có mối quan hệ thân thiết với hotgirl người Pháp gốc Việt Amandine Thùy Trinh. Cặp đôi thường xuyên cùng nhau đi du lịch, xuất hiện bên nhau trong các video thường ngày nên được đồn đoán hẹn hò. Tuy nhiên, cặp “chị em” chưa từng lên tiếng xác nhận hay phủ nhận về thông tin này.

Công Dương được đào tạo bài bản về âm nhạc tại khoa Thanh nhạc trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật (TP.HCM). Anh cũng từng tìm kiếm cơ hội tại Vietnam Idol 2016. Do vậy, sự xuất hiện của Công Dương tại Anh Trai Say Hi được cho là ẩn số thú vị.

Trong Livestage 1, Công Dương hóa "hoàng tử" trên sân khấu Nỗi Đau Ngây Dại, khoe visual "chàng thơ", thể hiện tròn trịa ở cả giọng hát lẫn vũ đạo. Dù thời gian lên sóng hạn chế, nam diễn viên vẫn ghi điểm nhờ lối đối đáp khéo léo, bừng sáng trong mỗi khung hình.

Theo một số thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội trước thềm lên sóng tập 4, Công Dương nằm trong danh sách bị loại cùng Hải Đăng Doo, Anh Tú Atus, Dương Domic, WEAN, Captain, Nicky. Nhiều người bày tỏ tiếc nuối vì mỹ nam 9X chưa có nhiều cơ hội tạo dấu ấn, tăng độ nhận diện với công chúng. Tuy nhiên, đây chỉ mới là tin đồn, kết quả ra sao khán giả phải chờ ngày chương trình Anh Trai "Say Hi" lên sóng mới rõ.