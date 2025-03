"Chiến thần" Võ Hà Linh phản hồi khi bị tố bán phá giá, bán hàng kém chất lượng

Thời gian qua, Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam (Vicopro) cho biết đã nhận được nhiều đơn thư phản ánh từ người tiêu dùng và các nhà bán lẻ về việc một số KOL, KOC kinh doanh trực tuyến có dấu hiệu bất hợp lý, gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường.

Vicopro đã có văn bản gửi đến các cơ quan chức năng, đề nghị xem xét hoạt động bán hàng của các KOL, KOC. Trong đó, đáng chú ý là các phản ánh liên quan đến TikToker Võ Hà Linh.

Vicopro cho biết đã tiếp nhận nhiều đơn thư phản ánh về việc Võ Hà Linh có dấu hiệu bán hàng với giá thấp hơn đáng kể so với thị trường, ảnh hưởng đến hệ thống bán lẻ truyền thống. Đặc biệt, trước phiên livestream bán hàng ngày 15/3/2025 trên Facebook cá nhân, cô đã kêu gọi người tiêu dùng mua hàng số lượng lớn với lý do sàn thương mại điện tử sắp tăng phí vào đầu tháng Tư.

Hành vi này khiến nhiều nhà bán lẻ lo ngại về việc mất cân bằng giá cả trên thị trường và thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng. Một số cửa hàng truyền thống cũng cho rằng việc bán phá giá của KOL này gây khó khăn cho họ trong việc cạnh tranh.

Trước những phản ánh trên, Vicopro đã gửi kiến nghị đến các cơ quan chức năng như Cục Quản lý thị trường, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số để kiểm tra, xác minh và xử lý nếu phát hiện sai phạm. Hội cũng kêu gọi các cơ quan báo chí vào cuộc để cung cấp thông tin chính xác, giúp người tiêu dùng có cái nhìn khách quan về vụ việc.

Mới đây, trên trang cá nhân chính thức có tick xanh của Võ Hà Linh, team Hà Linh Official đã lên tiếng, khẳng định cam kết minh bạch trong các hoạt động livestream bán hàng trên các sàn thương mại điện tử và luôn đặt quyền lợi của người tiêu dùng lên hàng đầu.

“Team Hà Linh Official hoạt động theo mô hình tiếp thị liên kết (affiliate marketing), giới thiệu sản phẩm do nhãn hàng tài trợ với nguồn gốc rõ ràng và giá bán được thống nhất bởi các đối tác chính thức”, Võ Hà Linh giải thích.

Bên cạnh đó, “chiến thần livestream” còn cho biết cô sẵn sàng phối hợp chặt chẽ và đầy đủ với cơ quan chức năng để làm rõ mọi thông tin nếu có yêu cầu. Nhưng hiện tại, cô chưa nhận được bất kỳ yêu cầu làm việc nào liên quan đến các phản ánh gần đây.

Ngoài việc kinh doanh trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook, Võ Hà Linh còn sở hữu Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hà Linh Official, được thành lập vào tháng 5/2021 tại TP Vinh, Nghệ An. Ngành nghề chính của công ty là quảng cáo, với Võ Thị Hà Linh giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc. Khi mới thành lập, công ty có vốn điều lệ 2 tỷ đồng, trong đó Võ Hà Linh góp 90% vốn. Đến tháng 10/2024, Hà Linh Official đã tăng vốn điều lệ lên 19,5 tỷ đồng.