Choáng ngợp với những bảo vật thời trang được Kim Kardashian âm thầm sưu tầm

HHT - Không chỉ sở hữu những tuyệt tác thiết kế xa xỉ nhất, Kim Kardashian còn là một tay sưu tầm các bộ trang phục vintage được bảo quản trong nhiều thiên niên. Cô nàng sở hữu một kho lưu trữ tràn ngập những items lừng lẫy, hay có thể nói là các bảo vật trong làng thời trang.

Kim Kardashian là một ngôi sao truyền hình thực tế, nhưng nhờ phong cách thời trang độc đáo, cô dần được làng mốt công nhận là một trong những ngôi sao sáng của giới thời trang.

Không chỉ vậy, Kim Kardashian còn là một thợ săn đồ vintage và là tay sưu tầm đáng nể, khi sở hữu một kho lưu trữ các bảo vật giá trị và nổi tiếng, như dây chuyền của công nương Diana, váy dạ hội của Marilyn Monroe hay đồng hồ Catier của Jackie Kennedy.

Mặt dây chuyền thánh giá của Công nương Diana

Kim Kardashian đã âm thầm mua mặt dây chuyền hình cây thánh giá của công nương Diana với giá gần 200.000 đô la (5 tỷ đồng). Mặt dây chuyền được làm bằng vàng pha bạc, đính thạch anh tím và kim cương rất tinh xảo. Công nương Diana đã đeo nó đến một buổi dạ tiệc từ thiện năm 1987 và đã không còn xuất hiện trước công chúng kể từ khi bà qua đời.

Khi thuộc quyền sở hữu của Kim, mặt dây chuyền lần đầu xuất hiện cùng cô trong một bức ảnh hậu trường mà chính Kim chia sẻ trên story instagram. Sau đó Kim đã đeo nó tham gia sự kiện Los Angeles gala cùng chiếc đầm hở bạo, đầy ấn tượng màu trắng.

Chiếc đồng hồ Cartier của Jacqueline Kennedy

Một trong những món đồ sưu tầm đắt giá nhất mà Kim Kardashian đã mua là chiếc đồng hồ Cartier Tank vintage của Jacqueline Kennedy, có giá lên tới 379.500 đô la. Chiếc đồng hồ này là món quà tặng mà John Kennedy tặng cho Đệ nhất phu nhân, được biết nó từng thuộc về Hoàng tử Stanislaw “Stas” Radizwell. Mặt sau của chiếc đồng hồ còn được khắc dòng chữ “Stas gửi Jackie - 23 tháng 2 năm 1963 - 2:05 sáng đến 9:35 tối”.

Sau khi sở hữu chiếc đồng hồ quý giá này, Kim đã đeo nó trong chuyến đi đến Nhà Trắng, nơi cô gặp Tổng thống Donald Trump. Mặc dù công chúng không nhìn thấy chiếc đồng hồ vì nó bị che dưới tay áo khoác, nhưng Kim cho biết nó đã mang lại cho cô sức mạnh và sự động viên trong suốt buổi họp mặt.

Nữ trang Lorraine Schwartz của Elizabeth Taylor

Bản thân Kim Kardashian cũng là người thích sưu tầm nữ trang xa xỉ, chúng không chỉ có giá trị cao mà còn bền bỉ theo thời gian. Đặc biệt, cô đã sở hữu một số đồ trang sức kim cương đặc trưng của biểu tượng Hollywood những năm 80 Elizabeth Taylor. Năm 2011, Kim đã chi 64.900 đô la để mua ba chiếc vòng tay kim cương và ngọc bích Lorraine Schwartz từng thuộc về Elizabeth Taylor.

Chiếc váy dạ hội Jean Louis của Marilyn Monroe

Tại Met Gala 2022, mọi người vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc bùng nổ từ màn xuất hiện của Kim Kardashian, trong chiếc váy Jean Louis lừng danh của Marilyn Monroe. Chính xác là Kim đã mượn chiếc váy này từ “Ripley’s Believe It or Not!”.

Dù chỉ là một chiếc váy mượn, nhưng có lẽ không có nhiều ngôi sao can đảm và chơi liều như Kim, khi có thể mượn và ướm lên người một thiết kế gắn liền với một đại minh tinh cùng một giai thoại lịch sử quan trọng. Dù sao đi nữa, Kim Kardashian đã sở hữu một khoảnh khắc đáng giá trên thảm đỏ Met Gala nhờ chiếc váy đẹp tuyệt vời này