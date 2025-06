Chủ kênh TikTok Gia đình Hải Sen sẽ phải đối diện với mức án nào?

HHT - Lê Văn Hải - chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen", một hiện tượng mạng với hàng triệu lượt theo dõi vừa bị khởi tố và bắt tạm giam do liên quan đến hành vi buôn bán hàng giả là thực phẩm. Vụ việc đặt ra lời cảnh báo về tình trạng người có sức ảnh hưởng lợi dụng mạng xã hội để kinh doanh bất chính.

Trước đó, ngày 14/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Lê Văn Hải (29 tuổi, trú tại TP Ninh Bình) về tội "Buôn bán hàng giả là thực phẩm" theo Điều 193 Bộ luật Hình sự 2015. Cùng bị khởi tố với Hải còn có một số nhân sự của Công ty TNHH Hải Bé - doanh nghiệp đứng sau loạt sản phẩm mang thương hiệu “ăn ngon Hải Bé” từng được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong vòng chưa đầy 1 năm, công ty này đã đưa ra thị trường hơn 800.000 sản phẩm, trong đó có trên 100.000 hộp siro ăn ngon được xác định là hàng giả. Kết quả giám định từ Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia cho thấy, thành phần các sản phẩm này không đúng như công bố, thậm chí có chỉ tiêu chỉ đạt dưới 70% so với tiêu chuẩn đã đăng ký. Mặc dù vậy, các video quảng bá trên TikTok "Gia đình Hải Sen" vẫn khẳng định đây là sản phẩm an toàn, được Bộ Y tế cấp phép, khiến hàng trăm nghìn phụ huynh tin tưởng mua về sử dụng cho trẻ nhỏ.

Đáng chú ý, nhiều ý kiến chuyên môn đã được đưa ra liên quan đến vụ án này. Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn luật sư TP Hà Nội) nhận định rằng với dấu hiệu buôn bán hàng giả có tổ chức, quy mô lớn và có thể đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng, Lê Văn Hải hoàn toàn có thể bị truy tố theo khung hình phạt từ 10-15 năm, 15-20 năm hoặc thậm chí tù chung thân nếu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Luật sư An nhấn mạnh: “Đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, đặc biệt là khi sản phẩm giả lại liên quan đến trẻ em - nhóm người tiêu dùng đặc biệt nhạy cảm và dễ bị tổn thương".

Trong khi đó, luật sư Lê Văn Kiên - Trưởng Văn phòng Luật sư Ánh Sáng cũng cho rằng việc xác định rõ mức độ thiệt hại, số tiền thu lợi bất chính và mức độ ảnh hưởng sức khỏe của người tiêu dùng là căn cứ then chốt để xác định khung hình phạt. Ông Kiên lưu ý, ngoài hình phạt tù, các bị can còn có thể bị phạt tiền đến 100 triệu đồng, cấm hành nghề hoặc kinh doanh, thậm chí bị tịch thu tài sản nếu có đủ điều kiện.

Từ một gia đình nổi tiếng nhờ làm video tình cảm gia đình, gắn bó trên mạng xã hội, "Gia đình Hải Sen" giờ đây trở thành trường hợp điển hình về những “chiêu trò” lợi dụng lòng tin của cộng đồng mạng để kiếm lời bất chính. Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra mở rộng, đồng thời kêu gọi người tiêu dùng cẩn trọng hơn khi lựa chọn thực phẩm, đặc biệt là các sản phẩm dành cho trẻ nhỏ bán tràn lan trên mạng không rõ nguồn gốc.