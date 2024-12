Chủ nhân nhạc phim "Queen Of Tears" gây sốc vocal khi song ca cùng "chàng thơ" Hoàng Dũng

HHT - Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân (XHTĐRLX) mùa 3 tập 3 mang lại một không gian âm nhạc vô cùng lãng mạn với sự xuất hiện của khách mời đặc biệt là Kwon Jeong Yeol (10CM).

Kwon Jeong Yeol (10CM) là chủ nhân của các ca khúc Tell me it's not a dream (nhạc phim Queen of tears), Spring Snow (nhạc phim Lovely runner), But It’s Destiny (nhạc phim Hạ Cánh Nơi Anh), Lean On Me (nhạc phim Hotel The Luna)… Là một trong những tên tuổi hàng đầu trong làng nhạc indie Hàn Quốc, các bản hit của 10CM thường xuyên nằm trong top đầu các bảng xếp hạng âm nhạc. Sở hữu ngoại hình điển trai, chất giọng khác biệt, 10CM rất được người hâm mộ Việt Nam yêu thích.

Bài hát đầu tiên 10CM chọn biểu diễn trong XHTĐRLX3 chính là Spring Snow, nhạc của một trong những bộ phim truyền hình hot nhất Châu Á 2024 - Cõng Anh Mà Chạy. Trước khi lên sóng, các fan của XHTĐRLX3 đã vô cùng hào hứng và ngóng chờ phần biểu diễn này. Không chỉ bởi Spring Snow là một bài hit đình đám, đó còn bởi đây là lần đầu tiên, khán giả Việt có thể nhìn thấy 10CM gần gũi và chân thực như vậy.

Đến với XHTĐRLX3, 10CM bày tỏ: “Vì được biểu diễn ở địa điểm mình yêu thích nên tôi thấy giống như đi chơi hơn là làm việc. Các nghệ sĩ Việt Nam chào đón tôi rất ấm áp, nên ngay khi ngồi xuống tôi đã thấy thoải mái rồi.”

Một bản hit khác của 10CM là Phonecert cũng được trình diễn, với phiên bản Việt - Hàn, 10CM song ca cùng Hoàng Dũng. “Chàng thơ” Hoàng Dũng viết lời tiếng Việt cho ca khúc, dựa trên bản dịch từ tiếng Hàn. Nam ca sĩ đặc biệt chọn những ngôn từ đẹp để phần lời Việt trở nên tươi tắn, dễ đi vào lòng người nghe hơn.

10CM vô cùng thích thú với phần lời Việt của Hoàng Dũng: “Tôi rất vinh dự khi được cùng bạn ấy hát bài hát của tôi. Tôi thấy Dũng đã chuẩn bị rất kỹ. Tôi đã được đọc qua phần lời tiếng Việt. Tôi thấy nó còn hay hơn lời tiếng Hàn của tôi nữa. Thật sự đấy. Nó hay đến mức tôi muốn tặng quà cho bạn ấy. Thật thú vị vì chúng tôi đã hòa giọng mượt mà như vậy. Nếu có dịp sang Việt Nam biểu diễn thì tôi sẽ tập bài hát này lời tiếng Việt.”

Hoàng Dũng cũng đã nổi da gà rất nhiều lần vì “Giọng hát của anh ấy quá đẹp. Cách anh ấy thả mình vào trong bài hát đã cho Hoàng Dũng rất nhiều cảm hứng mới. Mình đã học được rất nhiều điều từ anh 10CM. Chuyến đi này cùng với XHTĐRLX3 mình rất vinh dự và may mắn khi được gặp gỡ, kết hợp và giao lưu với những người nghệ sĩ nổi tiếng và tài năng của Hàn Quốc.”

Bên cạnh đó, trong tập phát sóng này, câu hỏi "Có nên làm bạn với người yêu cũ không?" cũng được dàn cast mang ra thảo luận nhiệt tình. Nếu 10CM dứt khoát chia tay không thể làm bạn thì Anh Tú lại khẳng định “sẵn sàng làm bạn với người yêu cũ. Vì bất khả kháng phải chấp nhận chia tay nhưng lâu lâu hỏi thăm nhau cũng được, đã từng là thanh xuân của nhau mà”.