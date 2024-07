Chung Hân Đồng 2 lần diện váy trăm triệu của NTK người Việt trong concert

HHT - Chung Hân Đồng xuất hiện lộng lẫy trong hai bộ trang phục được đính kết đá, sequins lấp lánh của nhà thiết kế Trà Linh khi thực hiện chuỗi concert của nhóm nhạc Twins.

Chung Hân Đồng thu hút báo chí và người hâm mộ khi xuất hiện trong đêm nhạc của nhóm Twins tổ chức tại Trung Quốc. Thiết kế Chung Hân Đồng lựa chọn cho đêm nhạc tại thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) cuối tháng 6 là một mẫu trang phục nằm trong bộ sưu tập Pearl of The Far East ra mắt vào tháng 1/2024 của NTK Trà Linh và thương hiệu Hacchic Couture.

Thiết kế cúp ngực, kiểu đuôi cá, đính tua rua bằng những sợi trang sức. Chiếc váy có giá trị 80 triệu đồng, được trang trí với gần 1.000 viên pha lê đủ kích cỡ. Trước đó, vào tháng 4/2024, Chung Hân Đồng cũng chọn mặc một thiết kế của nhà thiết kế người Việt trong concert tổ chức tại Trịnh Châu (Trung Quốc).

Đây là thiết kế lấy cảm hứng từ màu sắc tự nhiên của loài chim công với sắc xanh rực rỡ, được thực hiện tỉ mỉ và vô cùng tinh xảo, được hoàn thiện hơn với 1.000 sợi lông và đính hoàn toàn bằng tay. Thiết kế có giá 90 triệu đồng còn bao gồm một phần đuôi rời dài gần 2m được phủ lông vũ đủ màu sắc.

Chung Hân Đồng sinh năm 1981, là thành viên nhóm nhạc Twins đình đám. Cô cũng thành công "lấn sân" diễn xuất với các vai diễn trong Beyond Our Ken, House Of Fury, The Twins Effect, Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Võ Tắc Thiên Bí Sử...

Nhà thiết kế Trà Linh và thương hiệu Hacchic Couture, Hacchic Blush World thời gian qua trở thành cái tên được nhiều nghệ sĩ quốc tế tin tưởng lựa chọn, trong đó phải kể đến: Lưu Diệc Phi, Phạm Băng Băng, Mai Davika, Baifern Pimchanok, Dương Tử, Lý Nhất Đồng…