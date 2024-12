Chung kết Rap Việt 2024: Phát ngôn "kém duyên" của Trấn Thành khiến Manbo khó xử

HHT - Trong phần trao giải đêm Chung kết Rap Việt 2024, MC Trấn Thành gây tranh cãi khi gọi tên Quý quân Manbo đính kèm danh xưng "bạn thân HIEUTHUHAI".

Đêm Công bố & Trao Giải Rap Việt 2024 diễn ra vào tối 14/12 thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu rap. Ngôi vị Quý quân của Manbo gây nhiều bàn tán. Thành viên tổ đội GERDNANG bị một bộ phận khán giả cho là có hành trình thiếu dấu ấn, chưa thể hiện được nhiều màu sắc trong âm nhạc.

Bên cạnh đó, phần công bố vị trí Quý quân của MC Trấn Thành cũng nhận về nhiều tranh cãi. Nam MC tăng độ hồi hộp trong phần công bố thông qua việc thay đổi vị trí của các thí sinh. Sau khi cho biết Top 3 Chung cuộc thuộc về Robber - Gill - Manbo, Trấn Thành xướng tên Manbo nhưng đính kèm danh xưng "bạn thân HIEUTHUHAI" phía trước.

Phát ngôn của MC Trấn Thành được cho là thiếu khôn khéo, dễ đẩy Manbo lún sâu thêm vào tranh cãi thắng giải nhờ ảnh hưởng của HIEUTHUHAI và GERDNANG.

Suốt thời gian qua, danh xưng "bạn thân HIEUTHUHAI" mang tới nhiều áp lực Manbo. Nam rapper nỗ lực trong việc "thoát bóng" bạn thân để chứng minh năng lực của bản thân tại Rap Việt 2024 nhưng thường xuyên bị so sánh với người bạn thân nổi tiếng.

Khán giả cho rằng thay vì sử dụng một danh xưng nhạy cảm, nam MC nên gọi trực tiếp rap name (nghệ danh rap) hoặc đính kèm với team Karik để niềm vui của Quý quân Rap Việt 2024 trở nên trọn vẹn hơn.

Thái độ gượng gạo, thiếu tự tin của Manbo sau khi được xướng tên ở Top 3 được cho là ảnh hưởng từ phát ngôn thiếu tinh tế từ vị trí MC Trấn Thành.

Dù được đánh giá là MC tài năng bậc nhất Vbiz hiện nay, Trấn Thành từng nhiều lần nhận phản ứng trái chiều vì những lời đùa thiếu tế nhị về đời tư hay ngoại hình người khác. Hồi tháng 11, Trấn Thành mô tả miệng của ca sĩ Anh Duy "toang hoác", một lúc táp hết ba chiếc hamburger". Năm 2022, nam MC so sánh răng của Đức Phúc với con hải ly. Nam MC nhiều lần đặt câu hỏi về mối quan hệ yêu đương của người nổi tiếng khi phỏng vấn gây khó xử.

Bên cạnh đó, Trấn Thành vẫn đắt show nhờ khả năng tung hứng, lối dẫn dắt thu hút, chân thành trong các chương trình, sự kiện cùng trình độ tiếng Anh tốt.

Hồi tháng 9 vừa qua, MC Trấn Thành ghi điểm nhờ những chia sẻ cảm động, gợi mở cho các thí sinh Anh Trai "Say Hi" được giãi bày, tâm sự. HURRYKNG - một thành viên khác thuộc tổ đội GERDNANG bày tỏ sự biết ơn tới đàn anh vì những "chỉ giáo" giúp anh trở nên tự tin hơn. Chứng kiến hành trình tỏa sáng của HURRYKNG từ Rap Việt 2023 cho tới Anh Trai "Say Hi", nam MC không tiếc lời khen ngợi anh trên sóng truyền hình.

Từ đó, nhiều khán giả phỏng đoán Trấn Thành dùng danh xưng "bạn thân HIEUTHUHAI" với ý nghĩa đơn giản, không mang hàm ý mỉa mai, trêu đùa. Đồng thời, netizen góp ý Trấn Thành nên có sự tiết chế hơn trong cách đối đáp, sử dụng từ ngữ để tránh các trường hợp vạ miệng đáng tiếc, ảnh hưởng xấu tới hình ảnh trước công chúng.