Chuyện gia đình Xoài Non - Xemesis: "Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường"

HHT - Trong khi gia đình Xemesis và Xoài Non chưa hề lên tiếng về nghi vấn trục trặc tình cảm thì nhiều người ngoài cuộc lại thi nhau lên tiếng bình luận, phán xét. “Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường” như vậy có nên không?

Khoảng hai tuần gần đây, gia đình Xoài Non - Xemesis được dân mạng quan tâm, bàn tán. Hai người có một vài dấu hiệu bị nghi "trục trặc hôn nhân" như Xoài Non được cho là đã chuyển ra một căn hộ chung cư sinh sống chứ không còn ở trong tòa biệt thự triệu đô cùng chồng, Xemesis cũng lẻ bóng đi khai trương quán ốc mới mở chứ không có vợ sát cánh như mọi lần.

Trong khi netizen đoán già đoán non thì cả Xemesis lẫn Xoài Non đều không lên tiếng phản hồi về nghi vấn này. Thay vào đó, Xoài Non chỉ bức xúc trước những người cho rằng cô "sống ăn bám nhà chồng" còn Xemesis thì thắc mắc "có người nấp dưới gầm giường nhà mình" hay sao mà tung tin chắc nịch về chuyện gia đình anh như vậy.

Trong khi người trong cuộc chưa xác nhận điều gì thì người ngoài cuộc lại lên tiếng hộ. Bác sĩ Cao Hữu Thịnh vốn là người thân thiết với nhiều sao Việt, cũng quen thân với vợ chồng Xemesis - Xoài Non, vừa có bài đăng tưởng chừng vu vơ nhưng đọc xong ai cũng cho rằng vị bác sĩ này đang ngầm nhắn gửi nhà Xoài Non. Bác sĩ Thịnh cho rằng con cái vừa là niềm vui của gia đình vừa là sợi dây kết nối hai vợ chồng thêm gắn bó, đôi khi chênh lệch tuổi tác quá lớn sẽ khiến hai vợ chồng bất đồng về chuyện con cái. Cuối bài, bác sĩ Thịnh “Mong hai em hiểu, vì nhau một chút mà dung hòa được với nhau”.

Rồi mới đây, diễn viên Quỳnh Lương, vốn không có liên quan gì đến nhà Xoài Non - Xemesis cũng đăng đàn. Quỳnh Lương có xem một video suy đoán hai vợ chồng tan vỡ vì Xoài Non bỏ học sớm, hai bên không môn đăng hộ đối nên cô rất bức xúc và cho rằng gia đình đổ vỡ vì hàng ngàn hàng vạn lý do chứ không phải chỉ vì ít học. Quỳnh Lương nhận định cư dân mạng không nên chê bai học thức của người khác khi họ đang gặp chuyện buồn, thay vào đó hãy động viên an ủi họ. Cô còn đặt giả thuyết “Chẳng lẽ bây giờ do cãi nhau bằng hằng đẳng thức, Xoài Non không biết nên anh Hiếu mới chia tay?” và cho rằng người ngoài không nên dùng góc nhìn phiến diện như thế.

Trước những chia sẻ trên cũng như qua các cuộc tranh cãi gần đây, phần đông ý kiến của netizen cho rằng trong thời gian này, có lẽ chính Xemesis và Xoài Non cũng đang rối bời với chuyện gia đình nên cả hai mới né tránh mọi thắc mắc của dân mạng. Khi người trong cuộc không muốn lên tiếng, người ngoài có nên liên tục bình luận như đang biết rõ chuyện nhà người khác như vậy?