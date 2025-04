Có gì trong bom tấn siêu anh hùng mở đường cho "Avengers: Doomsday"?

HHT - Trailer chính thức của "The Fantastic Four: First Steps" xuất hiện đã mở ra chương đầu tiên đầy tham vọng của gia đình siêu anh hùng đầu tiên trong MCU.

Ngoài Captain America: Brave New World và Thunderbolts*, The Fantastic Four: First Steps (Bộ 4 Siêu Đẳng: Bước Đi Đầu Tiên) là tác phẩm thứ ba của Marvel Studios trong năm nay.

Bộ phim kể lại nguồn gốc quen thuộc nhưng không kém phần hấp dẫn của nhóm Fantastic Four - bốn nhà khoa học thực hiện chuyến thám hiểm không gian và vô tình bị nhiễm tia bức xạ vũ trụ. Trở về Trái Đất, họ không còn là những con người bình thường mà trở thành những siêu anh hùng với năng lực phi thường.

Một trong những chi tiết gây bất ngờ trong trailer chính là việc Sue Storm đang mang thai - một tình tiết hé lộ khả năng xuất hiện của Franklin Richards, nhân vật sở hữu sức mạnh biến đổi thực tại trong truyện tranh. Sự kiện này không chỉ là bước ngoặt lớn đối với gia đình Fantastic Four mà còn có thể là tiền đề cho những biến động mang tính toàn vũ trụ.

Kẻ phản diện Silver Surfer cũng vô cùng đặc biệt. Theo nguyên tác, hắn ta là sứ giả của kẻ ăn hành tinh Galactus. Mỗi nơi nhân vật này đến là điềm báo cho sự diệt vong khi Galactus sẽ đến là “hấp thụ” tất cả. Trong truyện tranh, Shalla-Bal là người yêu của Silver Surfer - nhân vật từng xuất hiện trong Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer. Nhưng tới phần phim này, Shalla-Bal trở thành Silver Surfer hứa hẹn nhiều chi tiết thú vị về sau.

Không chỉ tập trung vào nhân vật phản diện, trailer cũng chiêu đãi người xem hàng loạt phân cảnh hành động mãn nhãn. Từ những pha bay lượn của Human Torch, cảnh chiến đấu đầy sức mạnh của The Thing, đến khả năng tạo trường lực và tàng hình của Sue Storm hay thân thể đàn hồi của Mister Fantastic, tất cả đều cho thấy một cuộc chiến vũ trụ quy mô chưa từng có.