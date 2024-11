Concert Anh Trai "Say Hi" D-4 mở bán vé: Quyền lợi và seatmap gây tranh cãi

HHT - Concert Anh Trai "Say Hi" D-4 sẽ diễn ra tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình ngày 9/12, mở bán vé 9:00 ngày 28/11. Fan háo hức nhưng quyền lợi vé và seatmap gây tranh cãi.

Fanpage của chương trình Anh Trai "Say Hi" thông báo việc mở bán vé cho đêm diễn thứ 4 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào lúc 9 giờ ngày 28/11. Nội dung này nhanh chóng nhận được sự chú ý từ người hâm mộ, khi ban tổ chức cho biết lý do tổ chức thêm đêm diễn là để đáp lại tình cảm nồng nhiệt từ khán giả.

Theo chia sẻ từ ban tổ chức, thực tế ghi nhận đã có hơn 200.000 lượt chờ mua vé tại Ticketbox và hàng triệu thảo luận về chủ đề săn vé trên mạng xã hội. Việc mở thêm đêm diễn khiến nhiều fan tự hào, một người chia sẻ: "Hai đêm liên tiếp tại Mỹ Đình, ở Việt Nam mấy ai làm được phải không các mom".

Ngay sau khi seatmap (sơ đồ chỗ ngồi) và quyền lợi vé được công bố, ý kiến trái chiều xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội. Một số ý kiến phản ánh về quyền lợi đi kèm vé chưa hấp dẫn, thậm chí bị cắt bớt: "Dây đeo thẻ, túi, mũ, card đâu, vé thì giá vẫn vậy" hay "Quyền lợi dữ chưa, nhìn chán hết muốn nói".

Đặc biệt, nhóm khách hàng chi mạnh tay cho vị trí Premier Lounge cảm thấy không hài lòng vì quyền lợi mà hạng vé có được. Điều này khiến họ cảm thấy như mình đang bị "bỏ rơi".

Một số fan còn lo lắng về góc nhìn từ khu vực này khi xem clip dựng sân khấu được chia sẻ trên mạng xã hội: "View đã chéo góc lại còn thấp lè tè, nguy cơ bị che khuất bởi fanzone là cực kỳ cao". Một người khác bức xúc: "SVIP 4tr mà còn được random Soundcheck với Fansign. Lẽ ra nó nên cho Premier Lounge luôn ấy chứ ở đó mà không có gì. Thêm 6tr để ngồi sau fanzone và ăn vài cái bánh uống vài ly nước hay gì".

Có khán giả cho rằng việc giải quyết tranh cãi và đảm bảo quyền lợi xứng đáng cho người mua vé là một bài toán khó dành cho ban tổ chức, đồng thời hi vọng mọi người kiên nhẫn chờ thêm phản hồi chính thức "Vie hay có cái tiếp thu ý kiến rồi âm thầm thay đổi phút chót, mọi người chờ thêm xem sao".