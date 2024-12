Concert Anh Trai "Say Hi" xác nhận chào đón hơn 90 nghìn khán giả tại Hà Nội

HHT - Đơn vị tổ chức và đơn vị phân phối vé cho 2 đêm concert Anh Trai "Say Hi" tại Hà Nội cùng cho biết đã chào đón hơn 90.000 khán giả đến Sân vân động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Mới đây, trên trang fanpage chính thức của chương trình Anh Trai "Say Hi" (ATSH) vừa có bài đăng công bố số lượng khán giả tham dự 2 đêm concert ATSH D-3 vào ngày 7/12 và concert ATSH D-4 vào ngày 9/12 là tổng cộng hơn 90.000 khán giả.

Trong đó, BTC cho biết con số thống kê bao gồm: "Tình yêu của 90.000 khán giả hâm mộ ATSH khắp cả nước (số liệu Ticketbox cung cấp) cùng sự hỗ trợ vô giá đến từ lãnh đạo các cấp và hơn 10.000 nhân sự hỗ trợ thuộc các Bộ ban ngành Trung ương, Thành phố Hà Nội, Ban quản lý SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, ê-kíp, hậu cần, nhà tài trợ, 30 "anh trai", đặc biệt là các chiến sĩ công an, an ninh, bảo an và các bạn hướng dẫn viên".

Xác nhận cùng phía BTC concert ATSH, đơn vị phân phối vé cho chương trình là Ticketbox cũng chia sẻ thông tin trên, tự hào về bước đột phá mới của văn hóa concert nước nhà: "Chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến hơn 100.000 người đã tham gia và hỗ trợ concert lần này. Đây là một cột mốc đáng nhớ, được tạo nên bởi sự đồng hành của các fan hâm mộ, các tổ chức, và đội ngũ nhân sự tuyệt vời".

Trước đó, MC Trấn Thành cũng bày tỏ sự phấn khích khi concert ATSH D-3 diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình xác lập kỷ lục về số lượng vé bán ra "khủng" nhất từ trước đến nay. Đến concert D-4, nam MC chia sẻ thêm: "Bây giờ các bạn chỉ suy nghĩ lại thôi, là có một chương trình, concert nào mà bán được đến 4 đêm tại 2 thành phố lớn, TP.HCM 2 đêm - Hà Nội 2 đêm. Đó là một trong những điều hãnh diện nhất mà chúng tôi đã làm được năm nay".

Đón nhận thông tin trên, đông đảo "Hi Mom" (fan của chương trình) hào hứng gửi tín hiệu về cho BTC về việc thực hiện thêm chuỗi concert tại một số tỉnh, thành phố khác như Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ... Bên cạnh đó, nhiều fan cũng mong muốn chương trình sẽ có chuyến encore (trình diễn bổ sung) tại TP.HCM với sự góp mặt của 30 "anh trai", tổ chức hoạt động bus tour, giao lưu sôi động như hành trình "Say Hi" tại Thủ đô.