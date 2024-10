Concert ATSH D-2: Myra Trần gây tranh cãi, Trấn Thành công bố D-3 ở Hà Nội

HHT - Concert Anh Trai "Say Hi" D-2 tiếp tục bùng nổ với nhiều màn trình diễn trẻ trung, được đầu tư kỹ lưỡng vào tối 19/10. Ban tổ chức cũng đã xác nhận concert D-3 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 7/12.

Mặc dù Concert Anh Trai "Say Hi" D-2 gặp "trục trặc" vì thời tiết xấu và sự cố mất điện tới 2 lần, nhưng cả khán giả lẫn nghệ sĩ vẫn hòa mình vào những giai điệu quen thuộc. Hiệu ứng ánh sáng là điểm nhấn cho các màn trình diễn.

Concert D-2 được mở màn đầy cảm xúc với tiết mục Anh Trai Nước Việt hùng tráng, đưa khán giả vào không gian âm nhạc tràn đầy năng lượng. Những bản hit đình đám như Đầu Đội Sừng, Catch Me If You Can hay các tiết mục solo của các "anh trai" đều nhận được sự hưởng ứng với fanchant “đỉnh chóp”.

Trên Threads, nhiều người dùng chia sẻ cảm xúc bùng nổ khi xem show - “khóc quá, tụi em thuộc lời rồi” hay “lần đầu tiên tui hát hết bài”.

“Chúa Đảo” Quang Trung tiếp tục chiếm sóng trang chủ của Anh Trai “Say Hi” với vị trí admin kênh fanpage từ 12 giờ ngày 20/10. Nhiều "anh trai" lo lắng khi phải đối diện với những bất ngờ mà "Chúa Đảo" sắp mang đến.

Đúng như thông tin trước đó, Lâm Bảo Ngọc không xuất hiện với tiết mục REGRET. Nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Myra Trần trong màn trình diễn Chân Thành đã trở thành tâm tranh cãi. Nhiều khán giả chia sẻ rằng họ mong đợi một phiên bản Chân Thành trọn vẹn hơn là sự góp mặt của Lady Mây.

Đặc biệt, các "anh trai" đã cùng nhau khép lại concert D-2 bằng ca khúc mới Say Hi Never Say Goodbye do Dương Domic sáng tác. Bài hát như một lời nhắn nhủ rằng, dù chương trình và đêm diễn kết thúc, tình cảm và sự kết nối giữa các nghệ sĩ và khán giả sẽ còn mãi.

Tuy nhiên, chương trình diễn ra trễ do mất điện nên nhiều fan cho rằng bị “cháy” timeline, phần Dance Challenge và giao lưu khán giả chiếm quá nhiều thời lượng khiến không khí cổ vũ không chạm đỉnh như D-1. Bên cạnh đó cũng có ý bênh chương trình vì BTC cần có thời gian để khắc phục sự cố, nên chương trình phải giao lưu nhiều hơn với khán giả.

Đặc biệt, tin vui cho khán giả Thủ đô là concert D-3 sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội vào tháng 12 tới. Màn manifest của fan Hà Nội đã thành công khi trước đó nhiều người đã nhắn nhủ với ban tổ chức về một concert tại Thủ đô. Fan hi vọng những nhược điểm từ hai đêm diễn sẽ được khắc phục tại D-3.