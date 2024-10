Concert ATSH D-2 vs Chông Gai: Những điểm chung khiến fan hai nhà "bốc hỏa"

HHT - Không chỉ tổ chức cùng một ngày, hai concert được trông đợi nhất vào ngày mai 19/10 của Anh Trai “Say Hi” D-2 và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai còn có những điểm chung khó hiểu khiến fan đôi bên không ngừng tranh cãi.

Vốn ở thế đối đầu nhau do cùng là show sống còn dành cho các nghệ sĩ nam, thế nên ngay sau khi Anh Trai “Say Hi” và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai công bố tổ chức concert vào cùng ngày, cộng đồng mạng đã không ngừng đặt ra nghi vấn về sự trùng hợp “ngẫu nhiên” này.

Đặc biệt càng gần ngày công diễn, hai chương trình liên tục "bật mí" nhiều bất ngờ nhằm thu hút người hâm mộ nhưng điều khiến khán giả quan tâm là những điểm chung khiến fan hai nhà cảm thấy "khó chịu vô cùng".

Nhắc đến Concert D-1 của Anh Trai "Say Hi", bên cạnh những màn trình diễn âm nhạc mãn nhãn, fan còn không thể quên được khoảnh khắc ấn tượng khi các giải thưởng phụ độc đáo được công bố. Đáng chú ý nhất là màn "nhậm chức" của Quang Trung với danh hiệu “Chúa đảo” và trở thành admin fanpage trong 24 tiếng. Thời điểm đó, anh chàng khiến cả fanpage dậy sóng khi loạt "tư liệu mật" về 29 Anh trai còn lại được phơi bày.

Trong lần trở lại tại D-2, Anh Trai "Say Hi" khiến fan phấn khích khi tiếp tục "treo thưởng" quyền quản lý fanpage cho nhóm Anh trai chiến thắng trò chơi ở concert. Nhưng bất ngờ hơn cả, phần thưởng đặc biệt này cũng được ê-kíp Chông Gai hứa hẹn sẽ trao trong concert sắp tới của họ.

Trên fanpage, ngoài những giải thưởng chính, Chông Gai còn tung ra danh hiệu “Anh Tài Mỏ Hỗn” cùng toàn quyền kiểm soát toàn bộ hệ thống mạng xã hội của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 trong 24 giờ.

Trước loạt nghi vấn từ fan Say Hi đặt ra và cho rằng Chông Gai "bắt chước" chương trình của họ, các Gai Con cũng không hề kém cạnh khi phản đòn bằng loạt bằng chứng cho thấy chính Say Hi cũng đã "học theo" Chông Gai trong việc công bố MC và dự đoán ca khúc biểu diễn trong chương trình.

Tối 15/10, Chông Gai tung bài dự đoán các ca khúc sẽ vang lên tại đêm concert bằng cách sử dụng các icon (biểu tượng) rất sáng tạo. Chẳng bao lâu sau, Say Hi cũng tung ra bài dự đoán với hình thức tương tự là dùng hình ảnh minh họa cho các bài hát. Điều này khiến fan Chông Gai không khỏi "nóng máu".

Chưa dừng lại ở đó, những bài đăng của Say Hi liên tục được tung ra gần sát ngày với Chông Gai, tạo nên sự "so kè" không ngừng nghỉ. Điển hình như khi Chông Gai vừa úp mở về danh tính MC thảm đỏ, Say Hi lập tức đáp trả bằng cách công bố tên MC Lê Dương Bảo Lâm và tạo nên làn sóng thảo luận sôi nổi.