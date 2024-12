Concert ATSH D-3 lộ danh sách bài hát, MOPIUS và Best 5 sẽ có sân khấu ra mắt

HHT - Danh sách 32 tiết mục dự kiến sẽ được dàn "anh trai" và khách mời trình diễn tại concert Anh Trai "Say Hi" D-3 và D-4 ngày 7/12 và 9/12 đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

Mới đây, công văn tổ chức sự kiện âm nhạc Anh Trai "Say Hi" tại Hà Nội - Concert 3 và Concert 4 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã được UBND TP. Hà Nội thông báo công khai. Theo đó, hai đêm concert ATSH được đánh giá là hoạt động văn hóa nghệ thuật có quy mô lớn, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trẻ.

Cùng với thông báo trên, danh sách bài hát trình diễn tại 2 đêm concert cũng được đính kèm. Dàn "anh trai", ca sĩ khách mời - rapper Double2T sẽ trình diễn tổng cộng 32 tiết mục bao gồm tiết mục solo và nhóm. Đặc biệt, hàng chục ngàn khán giả tham gia concert ATSH D-3 và D-4 sẽ chào đón màn debut của 2 nhóm nhạc được thành lập hậu chương trình Say Hi là Best 5 và MOPIUS.

Tuy nhiên, một bộ phận khán giả cho biết chưa hài lòng với các bài hát có tên trong danh sách: "Không SOS, không Người Tình Của Nắng, không Đầu Đội Sừng. Setlist 2 ngày xin cấp phép y hệt nhau và còn có tiết mục khách mời nữa. Dù không muốn tin nhưng nó là công văn trên Sở rồi, tôi pass vé D-4 đây".

Phản hồi lại ý kiến này, một khán giả từng tham gia lễ hội âm nhạc Y-Fest giải đáp: "Đợt Y-Fest tui cũng đi, list (danh sách) nhạc có thể thay đổi vì lúc xin công văn là list dự kiến thôi, có thể thay đổi chút". Dù vậy, vẫn có ý kiến quan ngại rằng các "anh trai" có ít thời gian tập luyện cùng nhau trong khi thời điểm hiện tại cuối năm ai cũng bận "chạy show" nên có thể đây là danh sách chính thức.

Một luồng ý kiến trái chiều khác cũng đang được khán giả "nói chuyện nhiều": "BTC cố nhồi nhét Double2T tận 2 bài solo trong khi một số anh trai nằm trong Top 16 chỉ được diễn 2 bài nhóm nhỏ và 2 bài nhóm chung". Netizen dù thông cảm rằng nam rapper là đại diện từ phía nhà tài trợ nhưng vẫn bất bình vì điều này vô tình khiến một số tiết mục nhóm được fan rất thích như Đầu Đội Sừng, Bao Lời Con Chưa Nói vắng mặt.

Tuy nhiên, với cách làm việc "sơ hở là leak" để thăm dò phản ứng từ khán giả, fan vẫn hy vọng BTC sẽ có màn "đánh úp", bổ sung thêm một số tiết mục.