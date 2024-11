Concert Chông Gai D-2 "cháy vé" chưa đầy 1 giờ: Kỷ lục đi cùng nỗi buồn săn hụt vé

HHT - Team săn vé Concert Chông Gai D-2 đã nếm trải một giờ đồng hồ với cảm xúc đi tàu lượn từ sự cố sập web, hàng queue không nhảy số cho tới kỷ lục "cháy vé" khi chưa đầy 1 giờ mở bán.

Concert Chông Gai D-2 một lần nữa khẳng định sức hút mạnh mẽ khi toàn bộ vé "bốc hơi" chỉ chưa đầy 1 giờ mở bán. Trên trang chủ chính thức của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, ban tổ chức đã đăng thông báo với nội dung: "ĐÃ SOLD OUT TOÀN BỘ VÉ! Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý khán giả!! Vì sự yêu thương quá lớn nên lượng chờ mua hơn 150K làm trải nghiệm mua vé bị gián đoạn bởi tình trạng không đăng nhập vào được web. Ban tổ chức gửi lời xin lỗi vì sự bất tiện này đồng thời gửi lời cảm ơn đến các bạn khán giả đã cùng nhau làm nên kì tích tuyệt vời của chúng ta."

Thông báo này nhanh chóng làm dậy sóng cộng đồng người hâm mộ, với hàng loạt trạng thái vui mừng và cảm xúc tràn ngập được đăng tải. Nhiều “Gai Con” bày tỏ sự phấn khởi khi đã giành được tấm vé quý giá, về đích thành công sau cuộc chiến săn vé khốc liệt. Một số khác vẫn còn chưa tin vào may mắn của mình khi có tấm vé trong tay.

Tuy nhiên, theo bình luận dưới bài đăng trên fanpage thì tỉ lệ khán giả may mắn sở hữu vé rất thấp so với tổng lượng người săn vé. Nhiều người vẫn còn tiếc nuối và thẫn thờ vì lấy được số thứ tự tốt (dưới 2.000), cá biệt có người lấy được số 16 vẫn không thể mua vé do sự cố sập mạng, lag không nhảy số, hay vào tới phần thanh toán lại bị bật ra. Số lượng vé thực sự được bán ra trong đợt mở bán cũng là đề tài bàn luận với thông tin về số lượng vé được Techcombank tung ra làm giải thưởng cho khách hàng lên tới 10.000 vé công bố trước đó.

Dù đã chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng “chinh chiến”, vì nhiều yếu tố khách quan, hàng chục nghìn tài khoản vẫn không thể giành được vé. Đã có rất nhiều "Gai Con" gửi lời manifest đến ban tổ chức mong muốn mở thêm đêm diễn để những ai chưa kịp sở hữu vé có thêm cơ hội gặp gỡ thần tượng.

Dù thất vọng, nhiều fan cũng dành lời khen ban tổ chức Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã thông báo rõ ràng và kịp thời về tình trạng hết vé để khán giả không phải mòn mỏi chờ đợi, nuôi hy vọng.

Trước đó, concert Chông Gai D-1 cũng đã lập thành tích đáng nể khi bán hết toàn bộ vé trong vòng 90 phút, khẳng định sức hút của chương trình. Concert Chông Gai D-2 được khán giả kỳ vọng sẽ trở thành một đêm nhạc đáng nhớ, không chỉ bởi những màn trình diễn đặc sắc mà còn bởi sự gắn kết mạnh mẽ giữa các “Gai Con” và các “anh tài.”