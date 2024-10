Concert D-2 ATSH: Khán giả không mặn mà với các tiết mục solo, thất vọng vì thiếu 1 bài hit

HHT - Danh sách các tiết mục bài hát tại Concert D-2 ATSH có nhiều thay đổi so với D-1 dựa vào hint từ các màn tổng duyệt và từ các nghệ sĩ.

Concert D-2 đang đến gần, các đợt sóng ủng hộ cuồng nhiệt từ người hâm mộ không ngừng đổ về, thổi bùng lên bầu không khí đầy sôi động và phấn khích. Vào tối 18/10, các Anh trai đã thực hiện buổi tổng duyệt cuối cùng, chuẩn bị kỹ lưỡng cho những màn trình diễn hoành tráng sắp tới.

Những hình ảnh, video ghi lại khoảnh khắc luyện tập được ê kíp và chính các nghệ sĩ chia sẻ rộng rãi trên các kênh mạng xã hội, càng làm dấy lên sự tò mò, háo hức từ phía người hâm mộ.

Netizen đã nhanh chóng “bắt sóng” thông tin về sự xuất hiện của các tiết mục solo. Từ một video mà HIEUTHUHAI đăng tải ghi lại cảnh anh đang luyện tập vũ đạo cùng một nữ dancer, với những động tác vũ đạo quen thuộc và việc anh chỉ tập một mình, người hâm mộ cho rằng anh đang chuẩn bị cho ca khúc Quay Đi Quay Lại - tiết mục solo từng “gây bão” của nam rapper tại đêm chung kết trước đây.

Không chỉ HIEUTHUHAI, mà Quang Hùng MasterD cũng tập luyện cho tiết mục solo Trói Em Lại của mình. Về phần Đức Phúc, anh cũng úp mở về sự dàn dựng công phu của tiết mục Đóa Phù Dung Cuối Cùng. Theo nhiều nguồn thông tin, Concert D-2 sẽ mang 5 tiết mục solo của Best 5 tái hiện trực tiếp trước hàng chục nghìn khán giả.

Tuy nhiên, bên cạnh sự phấn khích của fan Best 5, vẫn có một lượng lớn khán giả không tán thành việc đưa các tiết mục solo lên sân khấu concert. Một khán giả nêu quan điểm: "Mang tiết mục solo lên sân khấu thì không khác gì đi fan meeting, trong khi mình đến đây là để ủng hộ tất cả các "anh trai"!".Không ít ý kiến cũng muốn dành toàn bộ thời lượng cho tiết mục nhóm, cho rằng đến concert là để xem những màn trình diễn nhóm, chứ không phải cá nhân.

Các hình ảnh tập luyện cho những ca khúc đình đám nhưng "vắng bóng" trong D-1 sẽ được đưa vào D-2, đặc biệt là Đầu Đội Sừng của bộ 3 Quân A.P, HURRYKNG, Hùng Huỳnh cùng Chân Thành với sự tham gia của Wean Le, Rhyder, Captain, Ali Hoàng Dương và Quang Hùng MasterD khiến fan phấn khích.

Thông qua những hình ảnh từ buổi rehearsal, khán giả cũng dự đoán được ít nhiều những ca khúc sẽ xuất hiện trong đêm concert. Người hâm mộ cũng bày tỏ hy vọng rằng dù có sự đổi mới, chương trình vẫn giữ lại những bản hit quen thuộc như Walk, Hào Quang, Ngáo Ngơ, I’m Thinking About You,... Bên cạnh đó, nhiều fan kỳ vọng sẽ được thưởng thức thêm những ca khúc You, Người Tình Của Nắng,...

Tuy nhiên, điều khiến nhiều khán giả tiếc nuối nhất là sự vắng bóng của Regret tại Concert D-2. Trong một buổi diễn gần đây, ca sĩ Lâm Bảo Ngọc đã xác nhận không tham gia trình diễn Regret tại Concert D-2. Ca khúc này cũng không xuất hiện trong các buổi tổng duyệt. Nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng vì đây là một trong những hit lớn nhất của chương trình với 14 triệu view trên YouTube, từng có màn fanchant ấn tượng tại D-1.