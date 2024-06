Cuối tuần ghé cà phê hẻm, thưởng thức âm nhạc chất lượng cao cùng đĩa than

HHT - Trong một lần lùng tìm những quán cà phê núp hẻm, tớ đã tìm ra được một quán cà phê vô cùng đặc biệt và được dịp trò chuyện với anh chủ quán về những cái “mâm” và những cái “đĩa” nhưng không dùng để đựng thức ăn mà là để… nghe nhạc.

Nghe nhạc ở level xịn xò nhất

Từ trước đến nay, kiến thức của tớ về đĩa than chỉ vỏn vẹn trong những cảnh phim Hollywood và cảm nhận rằng đây là một thú vui “chanh sả”. Tớ từng nghĩ chỉ nghe nhạc thôi thì nghe như thế nào cũng giống nhau, thế nhưng có thể cậu chưa biết, để trải nghiệm nghe nhạc của cậu trở nên tuyệt vời hơn, với âm thanh chính xác và gần giống với nghệ sĩ khi hát live nhất, thì không định dạng âm thanh nào có thể vượt qua những chiếc đĩa than (vinyl records). Về cơ bản, âm thanh từ đĩa than là âm thanh analog nên sẽ trầm ấm và chất lượng hơn chỉ là nghe nhạc bằng những nền tảng nhạc số thông thường.

Không chỉ là chất lượng âm thanh, lý do đĩa than vẫn được nhiều người “theo đuổi” dù đã có rất nhiều công cụ nghe nhạc tiện lợi và kinh tế hơn nhiều nằm ở trải nghiệm sưu tầm. Thay vì một cú nhấp vỏn vẹn vài giây để chạy nhạc trên điện thoại, nhiều người cho rằng trải nghiệm đi đến một cửa hàng đĩa, lựa chọn ra đĩa nhạc mình ưa thích, có cảm giác cầm bản nhạc ấy trên tay và có một bộ sưu tập hiện hữu trước mắt thay vì chỉ là một thư viện điện tử trên điện thoại lại hay ho và đáng giá hơn, nhất là đối với cộng đồng các audiophile (tạm dịch: Những người đam mê âm thanh).

Có lẽ tớ sẽ chẳng bao giờ chủ động tìm hiểu những kiến thức này về đĩa than nếu không vô tình “yêu từ cái nhìn đầu tiên” với một quán cà phê có cái tên gây tò mò - Hai Cái Tẩy. Sự khó gần của tớ đối với bộ môn đĩa than dường như được xóa bỏ, tớ như tìm thấy một người bạn mới lạ lẫm nhưng vẫn rất gần gũi. Vì lựa chọn đĩa than ở đây có những nghệ sĩ rất đỗi gần gũi với teen chúng mình như Ariana Grande, Billie Eilish, Joji, Lana Del Rey hay những đoạn soundtrack mang tớ về tuổi thơ của phim hoạt hình Ghibli. Ngoài ra, tớ còn được “mở mang” đôi tai của mình với những thể loại nhạc lạ hơn, như Jazz, R&B, Soul hay Funk.

“Nuôi” sở thích cũng giống như thú cưng

Sau nhiều lần lê la ở quán, tớ đã mạnh dạn bắt chuyện với anh chủ quán Lâm Hoàng Đạt để “điều tra” về bộ sưu tập đĩa than mà anh nói là “anh chẳng còn đếm số lượng là bao nhiêu, anh cứ… mua thôi”. Anh Đạt chia sẻ với tớ về niềm đam mê âm nhạc xuất phát từ chính gia đình anh: “Ngôi nhà tuổi thơ của anh có nhiều phòng thì mỗi phòng sẽ phát ra một loại nhạc khác nhau, bà anh thì thích nghe chương trình Paris by night, bố anh thì hâm mộ Queen và ABBA. Nhưng người có ảnh hưởng nhất tới anh chính là cô anh, một người thuộc Gen Y, nên anh tiếp xúc với pop culture (văn hóa đại chúng) từ khá sớm, với những tên tuổi như Beyoncé, Britney Spears hay Mariah Carey”.

Có thể nói, anh Đạt là một Gen Z khi vừa nghe US&UK Pop những năm 2000, đồng thời là fan K-Pop Gen 2 với những cái tên như SNSD hay 2NE1. Anh tâm sự: “Tiếp xúc với nhiều nền văn hóa âm nhạc khác nhau khiến mình đúc kết được rằng âm nhạc dù ở bất kì quốc gia nào cũng đều có điểm chung, đích đến vẫn là sản phẩm âm nhạc do người nghệ sĩ làm ra”.

Nếu đối với fan K-Pop, văn hóa mua album, sưu tầm photocard là niềm vui, thì các “quạt cứng” của nghệ sĩ US&UK cũng tận hưởng việc sưu tầm CD hay gần đây là đĩa than của các nghệ sĩ ưa thích.

Dù đã là chủ của một quán cà phê, anh Đạt vẫn công nhận với tớ rằng đây là một sở thích khá đắt đỏ: “Mỗi người có một sở thích khác nhau và sẽ đầu tư cho sở thích ấy, giống như có người đam mê thời trang, nước hoa, hoặc họ thích nuôi rắn hay nhện làm thú cưng thì cũng không vấn đề gì, miễn là không ảnh hưởng đến ai. Anh cũng dùng chính thu nhập của mình để “nuôi” đôi tai của mình bằng cách mua đĩa than và cùng chia sẻ âm nhạc đó với mọi người”.

Lớp học vỡ lòng về đĩa than

Nếu đã lỡ “say nắng” với những chiếc đĩa than quyến rũ nhưng kinh tế chưa cho phép cậu đầu tư trọn bộ cả mâm và đĩa than, cậu có thể mua đĩa than của những nghệ sĩ mình yêu thích, rồi đến những quán cà phê hay những địa điểm có đầu đọc đĩa than để xin phép chơi nhạc, đây cũng là một cách các cậu có thể kết nối với những người cùng sở thích đó!

Khi được hỏi về lời khuyên dành cho các bạn muốn dấn thân vào con đường sưu tầm đĩa than, anh Đạt rất dõng dạc khẳng định với tớ rằng chúng mình phải chú trọng vào chất lượng của chiếc mâm đĩa than mà các cậu sử dụng, đừng để ngoại hình của những cái mâm suitcase đánh lừa, vì những cái mâm này có thể làm hỏng chất lượng đĩa của các cậu. Việc đầu tư vào một mâm đọc đĩa chất lượng giống như xây nền móng cho một căn nhà vậy, nên hãy lựa chọn kỹ càng và xứng đáng.

Dưới đây là những địa chỉ của những hãng đĩa hay những quán cà phê chuyên “xoay đĩa” cậu có thể tham khảo tại TP.HCM:

Các cửa hàng bán đĩa:

Hãng đĩa thời đại (Times Record): 6 đường Nguyễn Văn Nguyễn, P.Tân Định, Q.1

Bluish Records: 15A đường Trúc Đường, P.Thảo Điền, Q.2

VinaGroove: 43/4C đường Tăng Bạt Hổ, P.11, Q.Bình Thạnh

Sturmfrei Records: 123e đường Trần Quốc Thảo, Q.3

Các quán cà phê đĩa than:

Hai Cái Tẩy Café: 54/5 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đa Kao, Q.1

Bluish Cafe: 15A đường Trúc Đường, P.Thảo Điền, Q.2

Café Slow: 27/63A đường Huỳnh Tịnh Của, P.8, Q.3

Cafe Sài Gòn Đĩa Than: 226B đường Nguyễn Văn Đậu. P.11, Q.Bình Thạnh