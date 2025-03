Daesung BIGBANG trở lại TP.HCM mở concert, ưu ái đặc biệt chứng tỏ "lụy" fan Việt

HHT - Lý do Lee Je Hoon để tóc bạch kim trong "Bậc Thầy Đàm Phán" (The Art of Negotiation) đã được tiết lộ sơ qua trong họp báo ra mắt. Sau khi phim lên sóng, khán giả càng thấm màn "tẩy trắng" ấn tượng của anh.