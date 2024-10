Đại diện Ấn Độ đăng quang Miss Grand International 2024: Mới 20 tuổi đã là CEO

HHT - Không ngoài dự đoán của cộng đồng nhan sắc quốc tế, đại diện đến từ Ấn Độ, người đẹp Rachel Gupta đã đăng quang ngôi vị Miss Grand International 2024.

Đêm Chung kết Miss Grand International 2024 được đánh giá là một chương trình giải trí mãn nhãn với những màn trình diễn đẹp mắt của dàn thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới.

Kết quả cuối cùng, người đẹp đến từ Ấn Độ Rachel Gupta đã xuất sắc giành vương miện Miss Grand International 2024. Rachel năm nay mới 20 tuổi, cô vừa là người mẫu thời trang, vừa là diễn viên điện ảnh, đồng thời còn là một doanh nhân thành đạt.

Rachel đã có cơ hội xuất hiện tại nhiều Tuần lễ thời trang. Người đẹp thành lập công ty riêng năm 18 tuổi và hiện là Giám đốc điều hành, song song với việc hoàn thành chương trình Quản lý kinh doanh tại trường đại học.

Tân Hoa hậu có màn trình diễn ấn tượng trong cả trang phục bikini và dạ hội đêm Bán kết. Rachel sở hữu chiều cao 1m78, số đo hình thể 81-61-91cm. Tại đêm Bán kết, đại diện Ấn Độ giành danh hiệu Grand Pageant's Choice, đây là một giải thưởng phụ do Ban giám khảo của cuộc thi lựa chọn. Hoa hậu Thùy Tiên cũng từng giành giải thưởng này trước khi đăng quang vào mùa giải năm 2021.

Bên cạnh vương miện, Rachel Gupta còn lọt Top 10 thí sinh trình diễn bikini đẹp nhất do ban giám khảo lựa chọn, Top 14 vòng bình chọn Country’s Power of The Year.

Người đẹp đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Ấn Độ 2024 vào tháng 8. Trước đó, mỹ nhân 20 tuổi giành danh hiệu Hoa hậu Siêu tài năng Thế giới 2022 tại Paris (Pháp). Người đẹp Ấn Độ là người ăn chay trường lâu năm, đam mê làm từ thiện.

Trong đêm thi Trang phục Dân tộc, Rachel Gupta mặc bộ trang phục Nữ thần Ganga. Dãy Himalaya, một trong những dãy núi lớn nhất, được tin rằng chạm đến thiên đàng và là nơi ở của các vị thần quyền năng. Thần Ganga linh thiêng, được coi là nữ thần ban phước cho Ấn Độ bằng dòng nước đem lại sự sống. Từng là dòng sông của thiên đường, Ganga đã hạ phàm để nuôi dưỡng đất nước sau lời cầu nguyện của một vị vua. Ngày nay, Ganga nuôi sống hơn 500 triệu người, biểu tượng cho sự tinh khiết và sự tái sinh.

- Á hậu 1 của cuộc thi năm nay thuộc về Hoa hậu Hòa bình Philippines.

- Á hậu 2 là Hoa hậu Hòa bình Myanmar.

- Á hậu 3 là Hoa hậu Hòa bình Pháp.

- Á hậu 4 là Hoa hậu Hòa bình Brazil.