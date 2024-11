Đại nhạc hội Hoa Tháng Năm: "Phép màu" rực rỡ của trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm

HHT - Đại nhạc hội "Hoa Tháng Năm" của trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) năm nay khiến cho mọi phụ huynh và học sinh tới tham dự đều choáng ngợp trước sự đầu tư công phu, kỹ lưỡng.

Đại nhạc hội Hoa Tháng Năm năm 2024 với chủ đề “Phép Màu” đã diễn ra hoành tráng tại Cung thi đấu điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội), quy tụ tới gần 4.000 người bao gồm học sinh, giáo viên, cựu học sinh, phụ huynh… tham gia trình diễn. Hoa Tháng Năm được đánh giá là đại nhạc hội có quy mô lớn nhất trong 27 năm qua của trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm.

Với chủ đề Magic (Phép màu), cùng slogan nổi tiếng trong bộ phim Cinderella: “Have courage and be kind” - “Hãy can đảm và tốt bụng”, chương trình truyền tải thông điệp: Hãy can đảm để vượt qua mọi khó khăn; hãy dũng cảm tin tưởng vào năng lực và những giá trị của bản thân; hãy tốt bụng, tử tế với mọi người xung quanh… Và khi ấy, phép màu sẽ đến với các em.

Chương trình không chỉ là dịp để các bạn học sinh và thầy cô gặp gỡ, giao lưu trong một không gian nghệ thuật đặc sắc mà còn là dịp để phụ huynh có thể chứng kiến những nỗ lực giáo dục toàn diện của thầy và trò.

Theo Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch HĐQT trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, sự kiện này đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của học sinh và giáo viên nhà trường kể từ năm 1997 đến nay.

Trong suốt một tháng chuẩn bị, hàng ngàn tween của trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm đã hết mình luyện tập để mang đến cho khán giả những tiết mục đặc sắc và ấn tượng. Những tiết mục nghệ thuật đa dạng từ nhẹ nhàng sâu lắng đến sôi động đã thu hút mọi ánh nhìn, mang lại không khí đầy náo nhiệt cho cả hội trường.

Các tiết mục được trình diễn với sự tự tin, chuyên nghiệp từ các thầy cô và học sinh đã thực sự minh chứng cho tầm nhìn của trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm trong việc phát triển toàn diện cho các em - không chỉ trong kiến thức mà còn trong hoạt động văn hóa, thể thao và nghệ thuật.

Bên cạnh đó, chương trình cũng khẳng định với sự nỗ lực không ngừng của các thế hệ giáo viên và học sinh, cùng sự ủng hộ mạnh mẽ từ phụ huynh suốt gần 30 năm qua đã khiến "phép màu gõ cửa" Tiểu học Đoàn Thị Điểm, khi ngôi trường không ngừng vững mạnh và trưởng thành qua năm tháng.

Dù tuổi nhỏ nhưng các bạn học sinh tham gia đều đã cố gắng hết mình, tạo nên một Đại nhạc hội "Hoa Tháng Năm" hoàng tráng và đáng nhớ. Sự kiện tiếp nối truyền thống và ghi dấu ấn đặc biệt cho Tiểu học Đoàn Thị Điểm. "Hoa Tháng Năm" sẽ mãi là niềm tự hào của thầy trò nhà trường từ nay về sau.