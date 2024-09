Dàn Anh Trai liên tục lộ hint đêm concert, khán giả mong ca khúc nào xuất hiện?

HHT - Mới đây, Đức Phúc chia sẻ khoảnh khắc check-in cùng Hùng Huỳnh, WEAN, Rhyder tại phòng tập khiến khán giả yêu thích chương trình Anh Trai "Say Hi" đứng ngồi không yên, háo hức chờ đến ngày xem concert.

Trước thềm concert Anh Trai "Say Hi" diễn ra vào 28/9 tại TP.HCM, mọi công tác chuẩn bị đều được khán giả đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, hiện tại chương trình vẫn chưa hé lộ danh sách các tiết mục sẽ được trình diễn. Vì thế, dàn "anh trai" khiến netizen thích thú khi tự spoil bài diễn, quay clip, chụp hình check in trong phòng tập cùng nhau. Mới đây, Đức Phúc vừa cập nhật tình hình, nhưng mà là ... "bóc phốt" đồng đội: "Ý là đi tập cũng trễ rồi mà Rhyder với Hùng Huỳnh vẫn trễ, yêu ha".

Team HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus, Erik, Jsol và ca sĩ khách mời Orange cũng đã bắt tay ôn bài, chuẩn bị cho tiết mục trình diễn trong đêm concert. Khán giả hào hứng chờ màn tái hiện của bản hit 20 triệu view Ngáo Ngơ trên sân khấu, đặc biệt dặn dò Jsol phải hát tiếng "oét".

Một số tiết mục khác cũng được netizen "điểm danh" từ hint của dàn "anh trai" là: Sau Đêm Nay, Hút, Regret, 10/10, No Far No Star...

Không chỉ nghệ sĩ tập luyện cho tiết mục trình diễn, netizen cũng đang tích cực học thuộc lyric để hòa giọng, với mong muốn tạo nên những màn fanchant ấn tượng cùng dàn "anh trai".

Bên cạnh đó, nhiều khán giả lần đầu "đu" show bắt đầu tạo nhiều chủ đề thảo luận trên mạng xã hội để mọi người cùng chia sẻ kinh nghiệm "quẩy", như không sử dụng máy quay, không mang các đồ có giá trị, gợi ý khung thời gian check in, các địa điểm nghỉ chân dành cho fan ở xa,...