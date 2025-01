Dàn Anh Trai tập luyện cho Sóng 25, đâu là màn kết hợp đáng mong chờ nhất?

HHT - Những ngày qua, dàn Anh Trai và loạt nghệ sĩ đã chăm chỉ tập luyện cho Sóng 25 Live Concert sẽ diễn ra hôm nay (8/1), hứa hẹn mang đến những tiết mục bất ngờ và bùng nổ.

Ngày 7/1, dàn Anh Trai có mặt tại hội trường S.E.C.C để tổng duyệt cho Sóng 25 Live Concert. Không khí buổi rehearsal được hâm nóng với hàng loạt khoảnh khắc tập luyện được đăng tải trên fanpage chính thức của Anh Trai “Say Hi”. Những hình ảnh hậu trường này không chỉ mang đến những giây phút vui nhộn mà còn khiến khán giả tò mò khi một số tiết mục đặc sắc được "nhá hàng".

Không chỉ hứa hẹn sẽ tái hiện những bản hit đình đám như Kim Phút Kim Giờ, Catch Me If You Can, Hào Quang, Ngáo Ngơ,...trên sân khấu,Sóng 25 Live Concertcòn đầu tư "làm mới" những bản phối này. Đặc biệt, lần đầu tiên tại Sóng 25, Kim Phút Kim Giờ được trình diễn dưới hình thức liveband cùng Hoài Sa Band.

Sân khấu Sóng 25 cũng sẽ là nơi chứng kiến khoảnh khắc “team tiểu học” hội tụ đầy đủ 7 thành viên: NEGAV, Nicky, Công Dương, Quang Hùng MasterD, Pháp Kiều, Dương Domic, và RHYDER đứng chung sân khấu để cùng trình diễn Catch Me If You Can.

Không chỉ tạo dấu ấn qua những màn trình diễn cùng nhau, dàn Anh Trai “Say Hi” còn mang đến những sự kết hợp độc đáo với các nghệ sĩ khách mời khác. Trong đó, màn collab được khán giả mong chờ nhất chính là giữa divo Tùng Dương và các Anh Trai qua ca khúc Khát Vọng Là Người Việt.

Sự kết hợp mới lạ khác tại Sóng 25 Live Concert còn là màn "bắt tay" giữa hai hit-maker đình đám Quang Hùng MasterD và Tăng Duy Tân. Không chỉ cùng nhau sáng tạo âm nhạc, cả hai còn tích cực luyện tập vũ đạo trong buổi rehearsal, khiến các fan càng thêm tò mò về "siêu hit" sẽ được trình diễn vào tối 8/1.