Dàn Hoa - Á hậu Việt mừng Đại lễ: Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Ngọc Hân có hình ảnh ấn tượng

HHT - Chào mừng Lễ Kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước, dàn Hoa - Á hậu Việt tưng bừng tung ảnh áo dài trên trang cá nhân, chia sẻ lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc.

Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà diện áo dài vàng nhạt dịu dàng. Nàng hậu chia sẻ trên trang cá nhân: “Nếu có kiếp sau, mình vẫn muốn làm người Việt Nam.”

Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân có bộ ảnh vô cùng đáng yêu cùng các mầm non tương lai của đất nước

Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi tung bộ ảnh áo dài in hình Chợ Bến Thành, với lời giới thiệu bằng tiếng Anh: "We will never forget our past, we will always remember who we are and where we came from..." (tạm dịch: "Chúng ta không bao giờ quên quá khứ, chúng ta luôn ghi nhớ chúng ta là ai và đến từ đâu.”)

Hoa hậu Lê Hoàng Phương chia sẻ tiếp bộ ảnh chụp cùng các bác cựu chiến binh và các bạn nhỏ đáng yêu.

Nàng hậu vẫn chọn áo dài trắng và đeo khăn rằn.

Hoa hậu Quế Anh trẻ trung trong áo dài trắng.

Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 Hoàng Thùy nổi bật trên phố với áo dài vàng.

Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2029 - Á hậu 2 Miss Supranational 2022 Nguyễn Huỳnh Kim Duyên chọn áo dài trắng và khăn rằn giống như nhiều nàng hậu khác.