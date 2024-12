Dàn "Say Hi" chúc mừng "Anh Trai" Song Luân ra mắt phim mới, visual "đỉnh nóc"

HHT - Dàn Anh Trai "Say Hi" đổ bộ thảm đỏ ra mắt phim điện ảnh "Công Tử Bạc Liêu", thể hiện tinh thần anh em thân thiết qua màn hội ngộ khiến fan thích thú.

Tối qua, thảm đỏ phim Công Tử Bạc Liêu trở nên sôi động với nhiều khách mời, đặc biệt là sự xuất hiện của dàn mỹ nam Anh Trai "Say Hi".

Những cái tên như HURRYKNG, RHYDER, Dương Domic, Isaac, Captain Boy, Đức Phúc... thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi đến chúc mừng Song Luân và Công Dương - hai thành viên tham gia dự án phim.

Trên mạng xã hội, các fan của "Say Hi" để lại bình luận về khoảnh khắc tụ họp của dàn mỹ nam tài sắc. Một người chia sẻ: "Cái brotherhood này thật sự tuyệt vời", trong khi người khác cho rằng: "Anh Trai "Say Hi" đã làm được một điều là gắn kết những con người này lại với nhau".

Đặc biệt, Erik và Đức Phúc, dù vướng lịch trình tại Quận 2, vẫn sắp xếp để có mặt kịp lúc. Điều này cho thấy tinh thần "support" (ủng hộ) hết mình của dàn "anh trai" dành cho nhau sau chương trình.

Trước đó, ca khúc mới Ừ Thì Chia Tay của Captain Boy hay việc ra mắt nhóm nhạc MOPIUS cũng nhận được sự tương tác nhiệt tình từ các thành viên "Say Hi". Một fan chia sẻ: "Mấy ổng tương tác cho nhau thấy mà cưng".

Trong buổi họp báo, Song Luân cũng đính chính tin đồn không tham gia concert Anh Trai "Say Hi" D-4 vì lịch trình phim mới. "Cậu Ba Hơn" giải thích, dòng trạng thái gây hiểu nhầm trước đó là do “rớt mạng” nên đăng thiếu chữ. Sự cố này khiến nhiều fan vừa lo vừa buồn cười: "Mạng mẽo chỗ anh biết rớt đúng nhịp quan trọng".

Hiện tại, fan đang đếm ngược từng ngày cho concert Anh Trai "Say Hi" D-3 và D-4, diễn ra lần lượt vào ngày 7/12 và 9/12 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).