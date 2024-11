Dàn "Say Hi" dự sự kiện thời trang: HURRYKNG - Dương Domic hóa tổng tài

HHT - Sự kiện ELLEMAN Fashion Show 2024 với chủ đề "Dimensions of Style" chính thức diễn ra với sự góp mặt của nhiều khách mời đình đám.

ELLEMAN Fashion Show 2024 với chủ đề Dimensions of Style đã diễn ra khá ấn tượng, thu hút dàn celeb đình đám hội tụ. Đặc biệt, sự xuất hiện của những mỹ nam trong Anh Trai "Say Hi" như HURRYKNG, WEAN, Song Luân, Dương Domic, Pháp Kiều... tại thảm đỏ càng làm tăng thêm độ thảo luận sôi nổi.

Xuất hiện tại ELLEMAN, các "Anh trai" gây ấn tượng với tạo hình thời trang và để lại nhiều khoảnh khắc viral khắp cõi mạng. Đặc biệt, video HURRYKNG cùng Dương Domic chung khung hình đã thu hút nhiều sự quan tâm.

Vẫn giữ nét "ngơ ngác" đặc trưng nhưng phong thái điềm tĩnh, style ăn mặc trang trọng của cả hai đã làm toát lên khí chất tổng tài.

Hậu ELLEMAN Fashion Show 2024, WEAN LE có dịp chia sẻ về những trải nghiệm khó quên của mình khi trình diễn trên sàn runway. Nam rapper cho biết anh đã phải "nín cười" vì các đồng nghiệp không ai nghiêm túc quá một giây. WEAN nhắn nhủ với chương trình: "Nếu mời tôi, xin đừng mời các anh trai còn lại”.

Không chỉ WEAN LE, mà “cụ Sinh” Song Luân cũng chiếm trọn spotlight với khi chất ngời ngời trong buổi trình diễn. Bước đi tự tin trên sàn runway, mỹ nam “Công Tử Bạc Liêu” giữ được khí chất phong độ nhưng vẫn không quên “quăng miếng hài” ngay lúc trình diễn khi bất ngờ tặng hoa cho một "Anh trai" khác ở hàng ghế khán giả.

Các "Anh trai" không chỉ góp mặt với tư cách người mẫu, khách mời mà còn là ca sĩ tại show ELLEMAN. Captain Boy đã "bay đến đây" và khuấy động sân khấu với màn trình diễn Kim Tự Tháp với bản phối đặc biệt dành riêng cho chương trình.

Ngoài dàn "Say Hi", thảm đỏ ELLEMAN Fashion Show 2024 còn quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng khác như Văn Mai Hương, Will, Thiên Minh, Big Daddy - Emily, Lê Dương Bảo Lâm,...

Với chủ đề Dimensions of Style - Đa Chiều Phong Cách, ELLEMAN Fashion Show 2024 đã tôn vinh sự đa dạng và phong phú trong phong cách thời trang nam và sự biến chuyển của xu hướng hiện đại.