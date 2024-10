Dàn Say Hi "ê hề tiểu phẩm" PR cho MV debut của Captain, HURRYKNG sập live vì reaction

HHT - Ngay khi em út Captain Boy ra mắt MV debut chính thức có sự góp giọng của Rhyder, dàn "anh trai" Say Hi đồng loạt nhập hội "bế em", tung đủ loại content hài hước để ủng hộ sản phẩm của "bé út".

Tối 23/10, MV Ừ Thì Chia Tay của Captain Boy chính thức ra mắt, đánh dấu màn debut chính thức của bé út nhà Anh Trai "Say Hi". Với sự tham gia góp giọng của Rhyder và dàn cameo chất lượng: Hùng Huỳnh Gemini, Lou Hoàng, Dlow, Dũng D.X, chiếc MV nhanh chóng hứa hẹn đánh dấu bước chuyển mình trên con đường âm nhạc của Captain sau thành công tại Anh Trai "Say Hi”.

Ngay khi MV được "thả xích", dàn "anh trai" đã nhanh chóng "ra quân", thi nhau truyền thông rầm rộ trên mọi nền tảng để ủng hộ em út Captain Boy. Từ những caption nghiêm túc đến các “mảng miếng” truyền thông sáng tạo đều có đủ, được các "Anh trai" thể hiện hài hước, giúp sản phẩm của Captain Boy thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Điển hình là HURRYKNG, nam rapper đã nhanh chóng mở phiên livestream vào tối qua, trùng thời điểm Captain Boy ra mắt MV để giao lưu với fan và reaction sản phẩm của cậu em ngay trên sóng trực tiếp.

Tuy nhiên, một tình huống "dở khóc dở cười" đã xảy ra khi anh chàng bị... đánh sập livestream tới 2 lần vì lý do bản quyền âm nhạc.

Trong khi đó, một trong những content ấn tượng nhất gọi tên JSOL. Bài đăng gây sốc với nội dung "Captain và Rhyder xác nhận đường ai nấy đi" thành công thu hút sự tò mò của netizen. Và tất nhiên, link MV Ừ Thì Chia Tay được tiết lộ ngay bên dưới phần bình luận.

Một trong những anh trai PR nhiệt tình nhất cho MV của Captain là người anh cùng công ty quản lý - Quân A.P. Tận dụng câu chuyện tình tay bốn với "Diễm" Lê Dương Bảo Lâm, Quân A.P năm lần bảy lượt nhắc tới MV debut của cậu em từ lúc mới tung teaser cho tới khi ra bản official.

Những anh trai như HIEUTHUHAI, Song Luân, Atus,... cũng nhiệt tình gia nhập hội "bế em" khi tích cực ủng hộ sản phẩm âm nhạc của cậu em út. Quang Hùng MasterD còn chia sẻ rằng mình "vừa đi làm về khuya" đã mở ngay MV mới của Captain Boy.

Tình cảm giữa dàn anh em trong chương trình khiến khán giả xúc động, đúng với câu hát trong Say Hi Never Say Goodbye: “Brothers, mong rằng, sau này dù không chung bước, ta vẫn luôn hướng về con đường của nhau chạy.”