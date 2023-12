Dàn thí sinh cao trên 1m75 của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 khoe dáng với bikini

HHT - BTC cuộc thi Miss Cosmo Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) 2023 mới tung bộ ảnh Glamshot Bikini của dàn thí sinh. Đây là bộ ảnh đặc trưng của cuộc thi dành cho các thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng Bán kết - Chung kết.

Kiều Thị Thúy Hằng (SBD 757) đến từ Hà Nội

Người đẹp sinh năm 2000, cao 1m77, số đo hình thể: 81-61-93 cm. Thúy Hằng từng lọt Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Á hậu 1 Hoa hậu Sinh thái Việt Nam 2022. Hiện tại, Thúy Hằng lọt Top 10 Người đẹp Thời trang, Top 10 Người đẹp Tài năng và Top 15 Best Catwalk Award của cuộc thi năm nay.

Ngô Bảo Ngọc (SBD 678) đến từ TP.HCM

Bảo Ngọc sinh năm 1995, cao 1m75, số đo hình thể 85-62-92 cm. Cô từng giành danh hiệu Người đẹp Biển và lọt Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Ở cuộc thi năm nay, cô đang ở trong Top 10 Người đẹp Thời trang vàTop 15 Best Catwalk Award.

Hoàng Thị Nhung (SBD 676) đến từ Hà Nội

Người đẹp sinh năm 1996, cao 1m79, số đo hình thể 86-62-98 cm. Hoàng Thị Nhung từng giành giải Siêu mẫu triển vọng của cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2015 và lọt Top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Cô nằm trong Top 15 Best Catwalk Award của cuộc thi năm nay.

Thomas Iris Thanh (SBD 090) đến từ TP.HCM

Người đẹp sinh năm 1999, cao 1m79, số đo hình thể 86-64-97 cm. Cô từng lọt Top 30 Miss Peace Vietnam 2022 và Top 2 Hoa hậu Sắc đẹp Việt Nam 2023. Ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, người đẹp đang nằm trong Top 10 Best Face Award.

Lê Ngọc Phương Thảo (SBD 100) đến từ Bến Tre

Phương Thảo sinh năm 1995, cao 1m75, số đo hình thể 85-63-93 cm. Người đẹp từng lọt Top 16 Hoa khôi Sông Vàm 2022 và Top 10 Miss Charm Vietnam 2023. Hiện Phương Thảo nằm trong Top 10 Người đẹp Tài năng.

Cao Thị Thiên Trang (SBD 789) đến từ TP.HCM

Thiên Trang sinh năm 1993, cao 1m76, số đo hình thể 86-67-97 cm. Thiên Trang từng đạt danh hiệu Á quân 2 Vietnam's Next Top Model 2012 và lọt Top 5 chung cuộc Vietnam's Next Top Model 2017 All Stars. Người đẹp hiện trong Top 10 Người đẹp Thời trang của cuộc thi năm nay.

Huỳnh Đào Diễm Trinh (SBD 086) đến từ Long An

Diễm Trinh sinh năm 1998, cao 1m78, số đo hình thể 83-64-91 cm. Người đẹp là Hoa khôi Sông Vàm 2022, từng giành giải phụ Người đẹp Thời trang và lọt Top 10 Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2021. Diễm Trinh hiện nằm trong Top 15 Best Catwalk Award và Top 10 Người đẹp Thời trang của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023.