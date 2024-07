Dàn thí sinh Miss Universe Vietnam gây sốc: Ngoài MLee, Hà Kino, còn ai nữa?

HHT - Ngoài hai “chị đẹp” MLee và Hà Kino, còn những tên tuổi nào gây chú ý tại Miss Universe Vietnam 2024?

Việc ca sĩ MLee trở thành thí sinh cuộc thi sắc đẹp khiến dân mạng bàn tán xôn xao. Ghi danh tham gia khi bước vào tuổi 32, MLee biết đây là một thử thách lớn. MLee tên thật là Quách Tapiau Maily, sinh năm 1992, người đẹp sở hữu sắc vóc vô cùng lý tưởng: Cao 1m76, nặng 55kg, số đo hình thể: 89-64-94cm.

Hà Kino tên thật là Đỗ Thu Hà, cũng sinh năm 1992. Người đẹp vốn là một người mẫu nổi tiếng với sắc vóc ấn tượng: Cao 1m79, số đo hình thể 85-66-95cm. Hà Kino tâm sự: “Hà Kino đến đây để phá bỏ giới hạn bản thân, phá bỏ những nguyên tắc, những quy chuẩn khuôn mẫu cho một vẻ đẹp…”

Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998 đến từ Điện Biên. Người đẹp cao 1m74, số đo hình thể: 85-62-97cm. Thúy Quỳnh nổi bật với loạt thành tích thi sắc đẹp: Người đẹp Ảnh - Top 10 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022, Top 12 Siêu mẫu Việt Nam 2018... Thúy Quỳnh lọt Top 5 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (Miss Cosmo Vietnam) 2023, giành giải thưởng phụ Best Face (Khuôn mặt đẹp nhất).

Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1999 đến từ Hà Nội. Người đẹp cao 1m73, số đo hình thể 82-63-93cm. Quỳnh Anh là Á quân The Face Vietnam 2018, Top 10 Face of Asia 2019 và là Quán quân Supermodel Me (Tôi là Siêu mẫu châu Á) 2021. Khả năng biến hóa trước ống kính của Quỳnh Anh là không có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên, có không ít fan sắc đẹp cho rằng Quỳnh Anh có gương mặt chuẩn mẫu, không hợp với thần thái của một Hoa hậu.

Lê Kiều Nhung là thí sinh từng ghi danh tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 nhưng không giành được thành tích. Người đẹp sở hữu chiều cao vô cùng nổi bật 1m82, số đo hình thể: 83-62-94cm. Lê Kiều Nhung từng giành danh hiệu Hoa khôi Nam bộ 2023 và hiện đang theo học chương trình đào tạo Thạc sĩ.