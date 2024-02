Dàn TikToker đang khiến Gen Z "u mê": Chú Ninh - anh Âm tỏa năng lượng siêu tích cực

HHT - Đều không phải những gương mặt quá quen với người dùng TikTok, nhưng Hà Thi, Đình An và đặc biệt là cặp đôi "chú Ninh - anh Âm" đang nhận được nhiều sự quan tâm bởi nguồn năng lượng siêu tích cực.

@hahathithi - Cựu Amser chuyên Sử tỏa vibe "bạn gái nhà bên"

Hà Thi (sinh năm 2001) hiện đang học tập và sinh sống tại Hà Lan. Dù chỉ mới lập kênh trong thời gian ngắn, Hà Thi đã có hơn 139K lượt theo dõi trên TikTok. Sở hữu vẻ ngoài dịu dàng, nụ cười bẽn lẽn cùng gu thời trang thanh lịch đậm chất "bạn gái nhà bên", Hà Thi khiến người xem "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên".

Nội dung video của Hà Thi cũng không quá tập trung vào một chủ đề nhất định. Cô bạn thường quay lại diễn biến một ngày của du học sinh, chuyến du lịch ngắn hạn cùng bạn thân hay chỉ đơn giản là một cuộc gặp gỡ vô tình giữa Hà Thi và... chú mèo hàng xóm theo một cách gần gũi, nhẹ nhàng và dễ thương. Dù vậy, những video của cô nàng vẫn tăng view đều đặn cùng loạt bình luận "có cánh" đến từ người dùng. Bên cạnh lời khen ngợi về vẻ ngoài, phần lớn bình luận đều bày tỏ sự thoải mái trước vibe nhẹ nhàng, chữa lành của các video.

Trước khi được biến đến với vai trò Influencer, TikToker, Hà Thi từng "gây sốt" mạng xã hội khi đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô bạn là cựu học sinh chuyên Sử trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam khóa 2016 - 2019 với 3 năm nhận học bổng học sinh xuất sắc của trường.

@anbidien - Hệ "tư tưởng" túi-tò-te và

những món đồ chốt đơn lúc 2 giờ sáng

Dẫu không phải là gương mặt mới trong làng TikToker nhưng @anbidien (Ngan) do Nguyễn Đình An (sinh năm 2002) vẫn là một "vựa muối online" khiến người dùng cười ngất mỗi khi ra video mới.

Thường đăng tải các nội dung liên quan đến POV (góc nhìn cá nhân), dance cover và meme hài hước, Đình An luôn biết cách khiến người xem bất ngờ khi chuyển vai "siêu mượt" từ hình tượng nam thần sang... nam "thần kinh". Những video như "cười sai cách hết rồi", "hướng nội đi lễ hội âm nhạc"... luôn thu hút lượt tương tác khủng vì cách trò chuyện duyên dáng, hài hước nhưng biểu cảm nghiêm túc "thì thôi nhé" của anh chàng.

Đặc biệt, Đình An còn được mệnh danh là "hệ tư tưởng" túi tò te (túi tote theo cách gọi của chính Đình An) khi có 7749 kiểu túi khác nhau, phù hợp với vô số kiểu trang phục, địa điểm du lịch mà Đình An ghé thăm. Chính vì vậy, ngoài các bình luận hưởng ứng nội dung video, không ít người dùng còn xin "in tư" những chiếc túi tò te mà cậu bạn sở hữu.

@ninhanhbui: Ninh Âm couple và 1001 chuyện "vô tri"

Nổi lên cách đây không lâu bởi các video tâm sự "tuổi hồng", trò chuyện "vô tri", kênh TikTok @ninhanhbui còn thu hút sự chú ý của dân tình bởi loạt khoảnh khắc dễ thương của "chú Ninh" (chủ kênh TikTok, sinh năm 1994) và "anh Âm" (đồng sáng lập "công ty hai thành viên", sinh năm 1997).

Cả hai đã đồng hành cùng nhau hơn 10 năm nhưng chỉ mới mạnh dạn "flex" mối quan hệ khiến bao người ngưỡng mộ lên mạng xã hội trong thời gian gần đây. Cụm từ "chú Ninh - anh Âm" gây sốt thời gian vừa qua cũng xuất phát từ cách Ninh và Dương (tên thật của anh Âm) xưng hô với đối phương.

Có thể thấy, bên cạnh lối nói chuyện duyên dáng hay những khoảnh khắc "tình bể bình" khiến ai xem cũng auto mỉm cười (nhưng lại rất tự nhiên không cần diễn), cặp đôi còn thu hút bởi ngoại hình điển trai, cao ráo và nhất là nụ cười tỏa nắng khiến nhiều người xem clip lẫn tham gia buổi giao lưu mới đây không ngừng cảm thán: "Họ tình cảm với nhau nhưng người hạnh phúc nhất lại là tôi".