Đáng yêu như Hoa hậu Đỗ Thị Hà: Hết ôm thỏ Jellycat lại tới linh vật Labubu

HHT - Hoa hậu Đỗ Thị Hà chính là nàng hậu đáng yêu và bắt trend nhanh nhất hiện nay. Tính sơ sơ thì nàng hậu đã sở hữu rất nhiều mẫu thú bông được giới trẻ đặc biệt yêu thích.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Đỗ Thị Hà vừa khoe loạt ảnh ngồi trong phòng chờ sân bay để chuẩn bị ra nước ngoài. Không chỉ tấm tắc trước làn da trắng phát sáng và diện mạo tươi tắn của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, netizen còn chú ý đến linh vật Labubu mà nàng hậu đeo trên chiếc túi xách hàng hiệu.

Thời gian qua, giới trẻ "phát cuồng" với những con Labubu đáng yêu này. Đây vốn là một thiết kế nằm trong nhóm linh vật The Monster của thương hiệu Pop Mart nổi tiếng. Nhóm The Monster gồm những nhân vật đáng yêu nhưng nghịch ngợm nên Labubu có đôi mắt to tròn và nụ cười đầy răng rất lém lỉnh.

Sau khi được Lisa (BLACKPINK) đeo một em Labubu vào túi và chụp ảnh, cơn sốt Labubu đã tràn khắp thế giới khiến linh vật này nhanh chóng cháy hàng. Và Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã "bắt trend" cực nhanh khi có ngay một em Labubu nhỏ xinh, màu sắc hài hòa với chiếc túi cỡ lớn.

Ngoài Labubu, nàng hậu còn có hai con thú bông khác cũng dùng để đeo túi. Tuy chưa nhìn rõ hình dáng nhưng dân mạng đoán rằng đây cũng là một thiết kế của công ty Pop Mart.

Từ trước đó, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã rất yêu thích thú bông. Hoa hậu Việt Nam 2020 từng khoe loạt ảnh đang ôm bé thỏ Jellycat cực đáng yêu. Chú thỏ tai dài bắt đầu được yêu thích khi bé Pam đi đâu cũng ôm người bạn thú bông của mình đi theo, từ đó mà nhiều người cũng muốn sắm một em.

Mẫu Jellycat mà Hoa hậu Đỗ Thị Hà ôm trong lòng có kích cỡ khá lớn, ước tính giá bán khoảng trên 1 triệu đồng. Các thiết kế Jellycat chính hãng được khen có phần lông vô cùng mềm mịn, màu sắc ngọt ngào.

Nhưng mẫu thú bông đắt giá nhất mà Hoa hậu Đỗ Thị Hà sở hữu còn gây bất ngờ hơn nhiều. Đây là sản phẩm của một nhà mốt danh tiếng, có hoa văn đặc trưng của hãng này. Nàng hậu đã sắm mẫu có kích cỡ lớn nhất và đương nhiên giá tiền cũng không hề rẻ, lên tới 140 triệu đồng.