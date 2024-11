Danh hiệu Miss International của Thanh Thủy giúp Việt Nam tăng 8 bậc ở một BXH nhan sắc

HHT - Thành tích mới của Hoa hậu Quốc tế 2024 Thanh Thủy đã giúp Việt Nam tăng hạng đáng kể trên một bảng xếp hạng nhan sắc.

Sau khi 6 cuộc thi Hoa hậu lớn nhất hành tinh đều đã tìm được người chiến thắng trong năm 2024, chuyên trang All for the crowns đã cập nhật lại bảng xếp hạng các quốc gia xứng danh "cường quốc sắc đẹp". Bảng xếp hạng này dựa vào số lượng các vương miện thuộc BIG 6 mà mỗi quốc gia đã giành được trong suốt thời gian qua.

Theo đó, Venezuela quả thực là cường quốc bất khả chiến bại trên đường đua sắc đẹp khi họ sở hữu tới 25 vương miện thuộc 5 cuộc thi lớn Miss Universe, Miss World, Miss International, Miss Earth và Miss Grand International. Ấy vậy mà chưa có đại diện nào của Venezuela từng chiến thắng Miss Supranational khiến đất nước này vẫn chưa thể sưu tập đủ 6 vương miện của BIG 6.

Trong số 10 quốc gia giành nhiều vương miện Hoa hậu nhất, chỉ có một đại diện của Đông Nam Á là Philippines với 16 lần chiến thắng các cuộc thi. Có một điều thú vị là trong khi Venezuela đang trông đợi danh hiệu Miss Supranational thì Philippines lại chưa từng đăng quang Miss Grand International. Và cứ nhìn vào mâu thuẫn giữa ông Nawat với fan sắc đẹp Philippines thì có lẽ lâu lắm mới có người đẹp nước này giành vương miện Miss Grand International.

Năm ngoái, Việt Nam đứng thứ 41 trong bảng xếp hạng thì năm nay đã tăng đến 8 bậc và xếp thứ 33 chung cuộc. Cộng thêm danh hiệu Miss International mà Thanh Thủy vừa giành được thì nước ta đã sở hữu ba vương miện. Trước đó, chúng ta có Thùy Tiên là Miss Grand International 2021 và Phương Khánh đăng quang Miss Earth 2018.