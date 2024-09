Danh tính "ông tơ" se duyên JSOL - HIEUTHUHAI từ tập 1 "Anh Trai Say Hi"

HHT - HIEUTHUHAI và JSOL là một cặp “bromance” có nhiều tương tác đáng yêu. Mới đây, JSOL gây bất ngờ khi tiết lộ danh tính “ông tơ” - người tạo nên "định mệnh" giữa cả hai.

Có duyên chung đội với nhau trong live stage 2, HIEUTHUHAI và JSOL ăn ý đến bất ngờ và tạo nên một hình mẫu “bromance” điển hình với nhiều khoảnh khắc đáng yêu trong Anh Trai "Say Hi". Cả hai đã cùng nhóm rinh giải “The best group performance” với ca khúc Ngáo Ngơ.

Mới đây, JSOL bất ngờ tiết lộ bản thân và HIEUTHUHAI đã được "định mệnh sắp đặt" ngay từ tập 1 bởi một người. Càng trùng hợp hơn khi nhân vật ấy “cứ ngỡ xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mắt” vì đó chính là thành viên góp mặt trong team chung kết cùng JSOL và HIEUTHUHAI - Song Luân.

Khi chia sẻ cảm nghĩ về đội hình nhóm trong trận chung kết, JSOL cho biết đây là một nhóm có nhiều duyên nợ với nhau khi JSOL và HIEUTHUHAI đã cùng đội 3 lần, tương tự Dương Domic và Song Luân. Càng “định mệnh” hơn khi Song Luân chính là người đã “chặn” JSOL ngay từ vòng đầu tiên và khiến anh buộc phải chọn 1 bài hát khác với ý định ban đầu. Nam ca sĩ chia sẻ: “Nhờ cái block (chặn) của anh Song Luân mà con đường JSOL đi trong Anh Trai “Say Hi” thay đổi hoàn toàn 180 độ". Từ đó, điều này dẫn dắt anh liên tục về với "đội trưởng Trần".

Cũng chính từ lúc đó, JSOL mới có dịp gặp gỡ HIEUTHUHAI trong phòng "sỏi đá" và trở thành một cặp bài trùng ăn ý trong chương trình. Netizen vẫn thường hay “gọi vui” JSOL là “ngoại lệ” của HIEUTHUHAI khi nam rapper từng tuyên bố sẽ không hợp tác lại với đồng đội cũ vì muốn trải nghiệm với những người mới. Tuy nhiên, HIEUTHUHAI lại liên tục kéo JSOL về đội.