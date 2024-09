"Đảo Thiên Đường": Mỹ nam xứ Hàn mới xuất hiện đã gây náo loạn Nhà chung

HHT - Sung I Eon là sao nam mới đến từ Hàn Quốc gia nhập "Đảo Thiên Đường". Nam diễn viên, người mẫu "đốn tim" dàn cast nữ nhờ tài nấu ăn điệu nghệ, nhan sắc điển trai.

Tập 9 show hẹn hò Đảo Thiên Đường hút hơn 3,5 triệu lượt xem trên YouTube sau gần 1 ngày phát sóng. Tập phát sóng mới nhất được đánh giá là có nhiều diễn biến hấp dẫn. Trong đó, sự "nhập cuộc" của người chơi nam mới đến từ Hàn Quốc - Sung I Eon nhận được nhiều thảo luận.

Thí sinh nam tạo được ấn tượng ban đầu rất tốt với dàn cast nhờ món ăn Tteokbokki đẹp mắt cùng nhan sắc thư sinh, điển trai. Sự xuất hiện của mỹ nam xứ Hàn tại buổi lựa chọn đối tượng hẹn hò khiến dàn cast trầm trồ khen ngợi. "Bạn ấy rất là trắng, rất là thư sinh, gọn gàng.", Quyên Qui nói. Lee Rayeon không ngần ngại thừa nhận: “Anh ấy đẹp trai lắm luôn á."

Anh chàng 29 tuổi có cơ hội dùng bữa cùng Ra Yeon và tìm hiểu cô bạn đồng hương. Buổi hẹn hò diễn ra trong không khí thoải mái, gần gũi khi cả hai người chơi cảm thấy sự tương hợp, nhiều điểm chung trong tính cách đối phương. I Eon được dàn bình luận viên đánh giá là có phong thái điềm đạm, duyên dáng.

Sung I Eon có hảo cảm với Ra Yeon "đầy cuốn hút", tiếp tục lựa chọn cô trở thành đối tượng hẹn hò trong buổi sáng hôm sau. Hai người chơi đến từ Hàn Quốc dần có những chia sẻ sâu hơn liên quan tới mẫu người yêu lý tưởng. Anh khéo léo hỏi về các mối quan hệ của Ra Yeon tại Nhà chung. "Đúng người đúng thời điểm.", Ra Yeon nhận xét về mối quan hệ của cô với người chơi nam mới.

Sự xuất hiện của Sung I Eon tại nhà chung được cho là mồi lửa khiến cuộc cạnh tranh giữa các người chơi nữ trở nên căng thẳng hơn. I Eon thể hiện rõ thái độ cảm mến tới Ra Yeon, muốn tìm hiểu Quyên Qui trong buổi bỏ phiếu rung động trái tim.

Trong khi đó, Yuna Vũ đưa ra nhận định: "Hầu hết các bạn nữ trong Nhà chung đều đang quan tâm đến bạn nam này." Nữ TikToker chủ động mời I Eon nói chuyện riêng sau khi anh vừa trở về từ cuộc hẹn cùng Ra Yeon. Cô có nước đi táo bạo, trực tiếp bày tỏ tình cảm với anh chàng. "Hiện tại em đang để ý đến anh!", Yuna Vũ.

Sung I Eon, 29 tuổi, hiện là người mẫu, diễn viên trực thuộc công ty ADDED.N. Anh có kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật 10 năm, từng xuất hiện trong nhiều quảng cáo, kịch, phim điện ảnh, truyền hình như K2, Aide, Inspection, Who is, War on Crime ...

Sung I Eon cao 1m82, thân hình vạm vỡ. Ngoài đời, mỹ nam 9X chuộng phong cách thời trang tối giản, thanh lịch. Tủ đồ của sao nam Đảo Thiên Đường chủ yếu là trang phục cơ bản như áo phông, quần âu tông màu trung tính như xám, be, đen, trắng.