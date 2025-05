Đấu Trường Gia Tốc: WEAN muốn "liên minh" với HURRYKNG, tiết lộ chiến thuật độc lạ

HHT - “ISAAC WITH LOVE” FAN MEETING được tổ chức đúng vào dịp đặc biệt - sinh nhật ISAAC ngày 13/6, do vậy nhiều LIONS nhất quyết phải “săn” vé bằng được, để cùng hát mừng sinh nhật idol.

HHT - Cuối tháng 7 tới đây, dàn Anh Trai "Say Hi" sẽ có chuyến lưu diễn tại Mỹ. Trước khi quyết định "tất tay", nhiều fan mong BTC sớm đưa ra thông báo rõ ràng về số lượng "anh trai" có thể tham gia.

HHT - Teaser MV "The Real Aura" - ca khúc chủ đề của Em Xinh "Say Hi" dù chưa đến 1 phút nhưng kịp khiến khán giả "wow" về mặt hình ảnh. Phần giai điệu điện tử bắt tai cũng khiến fan cực "dính".