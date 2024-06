Đề thi, đáp án tham khảo các môn thi vào lớp 10 THPT năm 2024 tại Thanh Hóa

HHT - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm học 2024-2025 diễn ra trong 2 ngày 13-14/6 với hơn 44.400 thí sinh dự thi.

Sáng 13/6, kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập tỉnh Thanh Hóa năm học 2024-2025 bắt đầu diễn ra với môn thi đầu tiên là Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm học 2024-2025 diễn ra trong 2 ngày 13 và 14/6. Toàn tỉnh thành lập 89 hội đồng coi thi với 1.922 phòng thi.

Để bảo đảm tính nghiêm túc, an toàn của kỳ thi và giúp thí sinh có thể dự thi tốt, ngành giáo dục và đào tạo đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện từ cơ sở vật chất, bố trí các điểm thi, phương án bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi. Chiều 13/6, các thí sinh thi môn Tiếng Anh, thời gian làm bài 60 phút. Sáng 14/6, thí sinh sẽ làm bài thi môn Toán.

Dưới đây là đề thi, đáp án tham khảo các môn thi vào lớp 10 năm 2024 tại tỉnh Thanh Hoá.

Ngữ văn

Theo ghi nhận, nhiều thí sinh Thanh Hóa nhận xét đề thi môn Ngữ văn năm nay hay, vừa sức, không quá khó.

Môn tiếng Anh

Đề thi môn tiếng Anh kỳ thi vào lớp 10 không chuyên năm 2024 của tỉnh Thanh Hóa bao gồm 50 câu hỏi, thời gian làm bài 60 phút.

Môn Toán

Sáng 14/6, thí sinh tại Thanh Hóa sẽ dự thi môn Toán, đây cũng là môn cuối cùng trong kỳ thi vào lớp 10 không chuyên năm 2024 của tỉnh này.

*Tiếp tục cập nhật...