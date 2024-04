Điểm quay "Queen of Tears" gây sốt: Siêu thị nơi Baek - Hong hẹn hò được phục dựng

HHT - Hiệu ứng từ "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) khiến các địa điểm quay phim cũng nổi tiếng theo. Làng Yongdo - quê nhà của Baek Hyun Woo vốn chỉ là địa điểm giả tưởng với những set quay được đoàn phim dựng nên, đã bị gỡ bỏ, nhưng hiện đang được cân nhắc phục dựng vì nhu cầu muốn check-in tăng vọt của người hâm mộ.

Cửa hàng bách hóa Queens tráng lệ, xa hoa trong phim thực tế thuộc về Hyundai. Nơi ghi hình chính là Hyundai Seoul, tọa lạc tại Yeouido, Seoul, là trung tâm thương mại tập trung nhiều thương hiệu cao cấp, cũng như các nhà hàng, quán cà phê thời thượng bậc nhất.

Cảnh bữa tiệc xuất hiện ở tập 2, nơi Hong Hae In (Kim Ji Won) gặp lại Yoon Eun Sung (Park Eun Sung) là Forum mà Hyundai hợp tác với nhà thiết kế nổi tiếng Jaime Hayon tạo thành, nằm ở tầng 9 tại bách hóa của Hyundai khu Junggu, Daegu. Quán cà phê Walking Cup Café là nơi được chọn làm bối cảnh tiệc chính.

Kể từ khi Queen of Tears lên sóng, lượng khách tới Forum tăng lên đáng kể. Trang Yeongnam của Hàn đưa tin, lối vào của chi nhánh bách hóa Hyundai ở Daegu hiện đã có biển treo cho biết đây là địa điểm quay Queen of Tears. Nhiều du khách tìm tới những nơi Hae In và Hyun Woo (Kim Soo Hyun) xuất hiện cùng nhau để check-in khoe lên mạng xã hội.

Nơi được chọn cho cảnh đi săn xuất hiện trong tập 2 và 3 là vườn ươm Sayuwon ở Gunwi, tỉnh Daegu. Trong khi đó, nơi đang được nhiều người quan tâm nhất phải kể tới làng Yongdo - nơi mà Hyun Woo sinh ra và lớn lên. Đa số bối cảnh về làng Yongdo đều do đội sản xuất dựng nên, là một phần thuộc thành phố Mungyeong và hiện đã được gỡ bỏ khi phim quay xong vào năm ngoái.

Tháng 4/2023, thành phố Mungyeong đã ký thỏa thuận kinh doanh với đơn vị sản xuất của Queen of Tears - Studio Dragon. Phía thành phố sẽ hỗ trợ một phần kinh phí là 500 triệu won (hơn 9,2 tỷ đồng), đổi lại, Queen of Tears cũng gián tiếp quảng bá cho thành phố nhờ các phân cảnh xuất hiện trên phim.

Lãnh đạo thành phố Mungyeong đề cập rằng vì sự quan tâm lớn của những người yêu mến Queen of Tears, nhất là siêu thị làng và ngôi nhà của gia đình Hyun Woo, việc phục dựng những bối cảnh này đang được xem xét làm nơi check-in mới.