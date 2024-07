Điểm sàn xét tuyển Đại học năm 2024 của một số trường ngành tài chính, kinh tế tốp đầu

HHT - Điểm sàn Học viện Tài chính năm 2024 theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT từ 20 điểm trở lên. Trong khi đó, trường Đại học Kinh tế Quốc dân công bố mức điểm sàn là 22 điểm.

Năm 2024, Học viện Tài chính lấy điểm xét tuyển của thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 là từ 20 điểm trở lên đối với chương trình chuẩn và từ 21 điểm trở lên đối với chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế theo từng mã xét tuyển.

Mức điểm sàn này là tổng điểm 3 môn thi thuộc 1 trong các tổ hợp đăng ký xét tuyển (đã cộng điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng).

Năm 2024, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện Tài chính (dự kiến) là 4.500, trong đó: Chương trình chuẩn là 3.100; Chương trình đào tạo định hướng chứng chỉ quốc tế là 1.280; Chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng cử nhân - DDP là 120.

Chỉ tiêu xét tuyển thẳng và xét tuyển học sinh giỏi THPT ít nhất bằng 60%; xét tuyển dựa vào kết quả đánh giá năng lực, đánh giá tư duy ít nhất 5%, số còn lại xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và xét tuyển kết hợp. Học viện Tài chính dự kiến học phí chương trình chuẩn là 25 triệu đồng, chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế là 50 triệu đồng.

Trong khi đó, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân công bố mức điểm sàn là 22 điểm. Đối với các ngành có tổ hợp môn Toán hoặc tiếng Anh tính hệ số 2, các môn khác tính hệ số 1, quy về thang điểm 30 theo công thức: (điểm môn 1 + điểm môn 2 + điểm Toán/tiếng Anh * 2) *3/4 + điểm ưu tiên.

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phương thức xét tuyển kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Theo đó, điểm sàn chương trình đại học chính quy là 23,5 điểm; điểm sàn tuyển sinh các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài là 20 điểm. Năm nay, trường tuyển sinh 2.300 chỉ tiêu các chương trình đại học chính quy do trường cấp bằng, gồm các ngành đào tạo Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Kinh tế phát triển. Các chương trình liên kết do đối tác nước ngoài cấp bằng có 400 chỉ tiêu, với các ngành Quản trị kinh doanh do Đại học Troy (Hoa Kỳ) cấp bằng, Quản trị kinh doanh do Đại học St.Francis (Hoa Kỳ) cấp bằng.