Diệu Nhi bất lực nhìn Anh Tú Atus bên cạnh dàn "hậu cung" tại concert ATSH D-2

HHT - Diệu Nhi chia sẻ video xem lại loạt khoảnh khắc tương tác tình thương mến thương của Anh Tú Atus và dàn "anh trai" trong đêm concert Anh Trai "Say Hi" D-2. Phản ứng của nữ diễn viên khiến khán giả không thể nhịn cười.

Trên trang cá nhân, Diệu Nhi vừa chia sẻ đoạn clip ghi lại tâm trạng khi xem những khoảnh khắc của Anh Tú Atus tại sân khấu concert Anh Trai "Say Hi" D-2. Diệu Nhi cho biết đêm concert vào tối 19/10 cô không tham gia cổ vũ chồng trực tiếp mà chỉ "quẩy online". Do đó, trước giờ trình diễn, Diệu Nhi đã đăng bài xin video từ khán giả: "Bác nào quay chồng tui thả vô cho tui coi với nha".

Sau 3 ngày tổng hợp tư liệu, Diệu Nhi khiến cư dân mạng thích thú với loạt biểu cảm từ "đánh giá" đến "cạn lời" khi xem cảnh Anh Tú Atus thân thiết bên dàn "hậu cung" ngay trên sân khấu.

Chứng kiến nhiều khoảnh khắc tình thương mến thương của chồng bên cạnh Quang Trung, HIEUTHUHAI, Quân A.P, Quang Hùng MasterD, Captain Boy… nữ chính Gặp Lại Chị Bầu cố gắng không bận tâm nhưng cuối cùng thì "ăn có mấy cục há cảo mà nuốt không nổi, há cảo chan nước mắt, bỏ nguyên bịch nước tương".

Đây không phải lần đầu "vạch mặt" dàn "bé ba" nhưng bà xã Anh Tú Atus vẫn "không thấy vui trong lòng". Diệu Nhi cho biết cô còn lo lắng hơn cho đêm concert tại Hà Nội vào ngày 7/12, không biết dàn "anh trai" sẽ có thêm những "tiểu phẩm" nào.

Bên cạnh đó, sau đêm concert, Anh Tú Atus và HIEUTHUHAI đã có bình luận tương tác thu hút cộng đồng mạng. Tại bài đăng xả kho ảnh được fan gửi tặng của HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus phàn nàn vì sau khi "check VAR" không có ảnh chụp chung của hai anh em. Nam rapper đã nhanh chóng có lời hồi đáp khiến netizen không thể ngờ tới: "Em đây, là người mà anh hay gọi là ảnh".

Chưa hết, trong một phỏng vấn mới đây, khi HIEUTHUHAI "hơn thua", trách Anh Tú Atus đánh lẻ làm "truyền thông" với trang phục Spiderman mà không rủ anh em, Diệu Nhi đã ra mặt, tiết lộ là do "chị dặn ảnh giấu mọi người, giấu luôn đồng đội".

Nữ diễn viên còn nhắn gửi: "Nếu em muốn thì chị đồng ý ở concert 3 ở Hà Nội em hôn ảnh một cái để truyền thông tối đó thuộc về em... hôn chỗ cùi chỏ".

Đang còn "mất ăn mất ngủ" vì concert thì Diệu Nhi tiếp tục bị RHYDER "réo tên": "Xin phép chị Nhi cho "bạch nguyệt quang" của anh Atus "mượn" ảnh một đêm nha". Theo đó, RHYDER vừa công bố Anh Tú Atus sẽ đảm nhận vai trò MC tại mini show Dự Án Bí Mật của anh, được tổ chức vào cuối tháng 11.

Việc RHYDER xin phép công khai, nhắc thẳng tên "chính thất" lại còn sử dụng danh xưng "bạch nguyệt quang" khiến netizen đồng loạt ra tín hiệu "giải cứu" Diệu Nhi.