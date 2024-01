Dự báo thời tiết tháng 1/2024: Miền Bắc sẽ đón bao nhiêu đợt không khí lạnh?

HHT - Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương vừa đưa ra dự báo xu thế nhiệt độ, lượng mưa và hoạt động của không khí lạnh trong tháng 1/2024.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia vừa đưa ra bản tin dự báo khí hậu tháng trên phạm vi toàn quốc trong tháng 1/2024. Theo trung tâm, trong tháng 1 nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1 - 2 độ C.

Trong thời gian từ ngày 1/1 - 31/1/2024, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; các khu vực khác thấp hơn từ 5 - 15 mm so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa thấp hơn từ 20 - 40 mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trong tháng 1/2024, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, số ngày rét đậm, rét hại tại khu vực Miền Bắc ít hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; rét đậm, rét hại vẫn có khả năng xuất hiện tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhưng không kéo dài nhiều ngày.

Tại Trung Bộ có thể xuất hiện các đợt mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. kèm khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét gây ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ tháng 1/2024 bắt đầu là thời kỳ mùa khô, ít có dấu hiệu xuất hiện các đợt mưa trái mùa ở khu vực, do đó người dân cần sử dụng nguồn nước tiết kiệm và có hiệu quả.