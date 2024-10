Được fan "đẩy thuyền" với Tiểu Vy nhưng Quốc Anh đã có "người trong mộng"

HHT - Quốc Anh gây sốt tại concert ATSH D-2 khi sánh đôi bên Hoa hậu Tiểu Vy. Mới đây, nam diễn viên đã có chia sẻ về “người trong mộng” của mình tại concert.

Đêm 19/10, sân khấu concert Anh Trai "Say Hi" đã chính thức diễn ra và khép lại đầy bùng nổ với những màn trình diễn mãn nhãn từ dàn "Anh trai". Càng thu hút hơn khi sân khấu còn có sự góp mặt của nhiều khách mời đặc biệt, khiến không gian thêm phần thăng hoa như: Hòa Minzy, Orange, Vũ Thảo My...

Đặc biệt, sự xuất hiện của nam diễn viên Quốc Anh và Hoa hậu Tiểu Vy để trợ diễn cho ca khúc Kim Phút Kim Giờ đã tạo nên một khoảnh khắc đầy lãng mạn.

Sánh đôi bên cạnh Hoa hậu Tiểu Vy, nam diễn viên Quốc Anh nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn với vẻ ngoài chuẩn "nam thần Hàn Quốc". Nhan sắc lịch lãm cùng cử chỉ tinh tế dành cho Tiểu Vy đã giúp anh ghi điểm với khán giả.

Dù chỉ xuất hiện trong vài phút ngắn ngủi, nhưng sự kết hợp của cả hai đã nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội, với hàng loạt clip triệu view được ra đời. Sau phần trình diễn, cặp đôi nhanh chóng được dân tình "đẩy thuyền" nhiệt tình vì hệt như “trong tiểu thuyết bước ra”.

Dù được dân tình nhiệt tình ghép đôi cùng nàng hậu Tiểu Vy, nhưng mới đây, Quốc Anh đã khiến fan bất ngờ hơn khi hé lộ về “người trong mộng” thực sự của mình trong một đoạn video chia sẻ sau đêm concert.

Danh tính “người trong mộng” của Quốc Anh đã khiến netizen không khỏi ngỡ ngàng khi không ai khác chính là... HIEUTHUHAI. Trong một buổi phỏng vấn sau đêm concert, khi được hỏi nếu hóa thân thành nữ thì anh sẽ chọn sánh đôi cùng ai, nam diễn viên Trạng Quỳnh đã không ngần ngại chọn HIEUTHUHAI. Thậm chí anh còn dành tặng cho nam rapper hàng loạt mỹ từ như “Hoàng tử V-Biz” hay “Anh trai quốc dân”.

Sự ngưỡng mộ của Quốc Anh không chỉ dừng lại ở lời nói mà anh còn “thuộc lòng” những đoạn rap của HIEUTHUHAI, phiêu theo điệu nhạc của nam rapper. Khi HIEUTHUHAI lên sân khấu trình diễn, Quốc Anh cũng không ngần ngại thể hiện sự ủng hộ bằng cách thả tim và cổ vũ HIEUTHUHAI nhiệt tình.

Trước đó, Quốc Anh cũng từng "gây sốt" khi xuất hiện trong đêm Chung kết trao giải của Anh Trai "Say Hi" và khiến nhiều người hâm mộ tương tư bởi vẻ ngoài điển trai. Sánh vai cùng nghệ sĩ gạo cội Hồng Vân, Quốc Anh không ngần ngại bày tỏ mong muốn được trở thành một phần của Anh Trai "Say Hi" mùa 2.