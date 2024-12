Được mong chờ tại sự kiện Louis Vuitton, HIEUTHUHAI ngầm xác nhận tham dự?

HHT - Netizen mong chờ khoảnh khắc "chung khung hình" giữa HIEUTHUHAI và dàn "anh trai", "anh tài" đình đám tại bữa tiệc Giáng sinh của nhà mốt Louis Vuitton.

Sự kiện thời trang của thương hiệu Louis Vuitton sẽ diễn ra tối nay 18/12 tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. Soobin Hoàng Sơn, Dương Domic, Anh Tú Atus, Song Luân, Tóc Tiên... đã cập nhật trạng thái xác nhận tham dự bữa tiệc Giáng sinh của nhà mốt Pháp.

Trưa 17/12, HIEUTHUHAI cập nhật trạng thái story Instagram hình ảnh chiếc thiệp mời của nhà mốt gửi tới anh. Trong bối cảnh ngày 18/12 có nhiều sự kiện, lễ trao giải lớn diễn ra, người hâm mộ mong chờ nam rapper sẽ tham gia hoạt động của nhà mốt Louis Vuitton.

HIEUTHUHAI được đánh giá cao trong mỗi lần lăng xê trang phục của nhà mốt Louis Vuitton. Nam rapper sinh năm 1999 sở hữu ngoại hình sáng, khí chất thời trang lịch lãm, hào hoa phù hợp với tinh thần của nhà mốt Pháp.

Góp mặt với vai trò Giám khảo khách mời tại Rap Việt 2024, HIEUTHUHAI tỏa sáng trong những thiết kế thịnh hành, mới nhất của thương hiệu Louis Vuitton.

Tên tuổi lên như diều gặp gió hậu đăng quang Quán quân Anh Trai "Say Hi", giới chuyên môn đánh giá HIEUTHUHAI có tiềm năng thăng hạng từ KOL lên vị trí Bạn thân thương hiệu/ Friend of House trong thời gian tới.