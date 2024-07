HHT - Hậu xác nhận chia tay Will sau 5 năm hẹn hò, Linh Ka bỗng dưng vướng tin đồn đang quen mỹ nam show Anh Trai “Say Hi” là Dương Domic.

HHT - "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" và Anh Trai "Say Hi" hiện là 2 chương trình thực tế đình đám. Dù đón nhận nhiệt tình nhưng khán giả vẫn thẳng thắn bàn luận, so sánh hai chương trình với nhau.