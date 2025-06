Em Xinh "Say Hi" tập 3: Lyly lên tiếng về tin đồn "chảnh", netizen đặt nghi vấn bị loại

HHT - Lyly đối diện tin đồn “chảnh” tại Em Xinh "Say Hi" bằng cách thẳng thắn chia sẻ, khẳng định mình "chảnh" nhưng luôn có ngoại lệ với phụ nữ.

Thời gian gần đây, Lyly là một trong những gương mặt nổi bật tại Em Xinh "Say Hi". Cô thu hút nhiều sự chú ý không chỉ bởi tài năng âm nhạc mà còn do những tranh cãi xoay quanh thái độ khi đảm nhận vai trò đội trưởng đội Từng.

Trước những bàn tán, Lyly không lên tiếng chính thức trên mạng xã hội. Thay vào đó, trong tập 3 Em Xinh "Say Hi", giọng ca 24h bất ngờ trải lòng cùng Miu Lê. Khi được Miu Lê chọn về đội, Lyly bất ngờ đề cập đến tin đồn thời gian qua và thẳng thắn thừa nhận “có chảnh thật" nhưng chỉ "chảnh" với con trai thôi, còn phụ nữ là để yêu thương.

Trước đó ở Live Stage 1, Lyly là nhóm trưởng của Từng. Biết trong đội gồm các thành viên cá tính như DANMY và Liu Grace, cô đã chủ động làm mới bản phối, thử nghiệm đưa ballad chuyển sang city pop - một hướng đi táo bạo nhằm tạo “đất diễn” cho các rapper trẻ.

Sau đó dù đã tôn trọng ý kiến chung của cả nhóm là giữ nguyên bản gốc, cô lại bất ngờ bị gán mác “chảnh”, "thái độ" dẫn đến nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Hơn hết gần đây, thông tin Lyly có khả năng rời khỏi chương trình cũng khiến khán giả tiếc nuối. Bởi lẽ, nữ ca sĩ sinh năm 1996 là một trong những gương mặt tài năng toàn diện: vừa hát hay, vừa giỏi sáng tác, phối nhạc và chơi nhạc cụ. Không chỉ nổi tiếng với loạt bản hit như 24h, Không Yêu Đừng Gây Thương Nhớ,... cô còn là hit-maker đứng sau nhiều sản phẩm âm nhạc thành công cho các nghệ sĩ trẻ.

Trước khi hoạt động solo, cô từng là thành viên nhóm nhạc Hello Yellow, ghi dấu tại Sing My Song với giọng hát trong trẻo, ngọt ngào. Lyly còn từng tham gia chương trình quốc tế The Next Stage tại Trung Quốc.