Em Xinh Say Hi - tập 5: Quỳnh Anh Shyn tiết lộ về tạo hình thủy quái gây "bão" thị giác

HHT - Tiết mục "Gã Săn Cá" của đội 52Hz do các thành viên Lâm Bảo Ngọc, Quỳnh Anh Shyn, MaiQuinn, Saabirose và khách mời Quang Hùng MasterD trở thành một trong những điểm nhấn tại Live stage 2 "Em Xinh Say Hi" nhờ sự kết hợp nổi bật giữa yếu tố âm nhạc, thị giác và thời trang.