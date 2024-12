Fan Hà Nội đón dàn "Say Hi": Phụ huynh "đu idol" hộ con gái, đường phố chật kín

HHT - Hành trình bus tour của dàn "anh trai" vòng quanh một số địa điểm nổi tiếng tại Hà Nội thu hút đông đảo khán giả hưởng ứng.

Chiều 4/12, dàn "anh trai" Captain Boy, RHYDER, Pháp Kiều, Hùng Huỳnh, Đức Phúc, Erik, Hải Đăng Doo, Nicky, Dương Domic... sau khi được fan chào đón, tặng quà tại sân bay Nội Bài đã nhanh chóng di chuyển đến tụ họp tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. Tại đây, hàng trăm bạn khán giả trẻ đã có mặt từ sớm để ổn định vị trí, căng poster chờ idol dừng chân.

Giao lưu cùng khán giả, fan Captain Boy, RHYDER, Hùng Huỳnh tràn đầy năng lượng, cùng bắt nhịp và đồng thanh hát vang các bản hit như Chân Thành, Catch Me If You Can... Đông đảo fan còn hào hứng đề xuất cho các "anh trai" nhiều địa điểm nổi tiếng, món ăn đặc sản nhất định phải thưởng thức. Một khán giả còn khiến tất cả mọi người "đỡ không kịp" khi muốn làm hướng dẫn viên đưa thần tượng đi ăn bún đậu mắm tôm rồi về tham quan... nhà của mình.

Trong đó, giữa nhiều khán giả trẻ, một khán giả trung niên đứng ở hàng đầu gây chú ý. Trả lời phỏng vấn của MC, bác gái đã có những chia sẻ dễ thương: "Chị là phụ huynh của fan, hôm nay fan thi học kỳ 1 nên là đứng đây xếp hàng để hóng idol hộ con". Bác tiết lộ những thần tượng của con gái là HIEUTHUHAI, RHYDER, Captain Boy còn bản thân là fan của "anh trai sĩ" Anh Tú Atus vì "đẹp trai, duyên và là người Hà Nội". Fan đặc biệt còn hào hứng chia sẻ sau khi xem chương trình cảm thấy bản thân trẻ hơn 20 tuổi và ngày 7/12 tới sẽ "hộ tống" con gái đến fanzone A concert D-3.

Tạm biệt Nhà Hát Lớn, dàn "anh trai" tiếp tục hành trình tham quan Hà Nội. Dưới đây là một số khoảnh khắc "ngàn năm có một" khi các "anh trai" chụp ảnh "selfie" cùng fan trong hoàn cảnh đặc biệt.