Fan mong concert "Say Hi" D-5, HIEUTHUHAI - Trấn Thành lại ẩn ý "hết rồi"?

HHT - Khả năng Anh Trai "Say Hi" có thêm concert D-5 ngày càng ít đi khi Trấn Thành, HIEUTHUHAI... có nhiều phát ngôn ẩn ý kết thúc.

Sau khi 4 đêm diễn của concert Anh Trai "Say Hi" khép lại, nhiều khán giả vẫn còn "lâng lâng" và mong muốn phía VieON tiếp tục thực hiện thêm nhiều đêm diễn. Hiện tại trong khi làn sóng "manifest" cho Anh Trai "Say Hi" D-5 đang lớn dần, những chia sẻ của Trấn Thành và dàn anh trai ở cuối đêm diễn thứ 4 làm dấy lên nghi ngại về một kết thúc thật sự.

Cụ thể ở ngay tại concert D-4 vừa qua, Trấn Thành đã có những chia sẻ như dấu hiệu cho việc chuỗi concert của Anh Trai "Say Hi" đã khép lại. Trấn Thành công bố đây là "đêm diễn cuối cùng trong năm nay", và có lời tạm biệt dành cho Anh Trai "Say Hi". Bên dưới, khán giả rơi nước mắt vì hạnh phúc và tiếc nuối, trong khi các anh trai cũng không khác gì.

Tuy vậy, khả năng Anh Trai "Say Hi" có thêm đêm concert thứ 5 không quá chắc chắn. Trên kênh thông báo của Instagram, "Quán quân" HIEUTHUHAI đã bày tỏ sự biết ơn của mình với người hâm mộ, nhưng gây chú ý hơn lại là dòng tin nhắn "Từ bây giờ không phải nhảy vũ đạo ICON nữa rồi". Đây là một trong những dấu hiệu như ẩn ý cho việc hành trình Anh Trai "Say Hi" đã thật sự đến điểm dừng chân.

Ngoài HIEUTHUHAI thì một số anh trai khác đã lần lượt lên bài cảm ơn, tạm biệt như Quân A.P, Dương Domic... Ngay cả Đức Phúc còn gọi đêm D-4 là "cái kết", "đêm concert cuối cùng" trên status.

Dù vậy, khán giả vẫn không ngừng hy vọng, bày tỏ ý muốn Anh Trai "Say Hi" có thêm đêm diễn thứ 5 và hơn thế nữa. Thực chất trong một đoạn video sau khi khuôn khổ D-4 khép lại, Trấn Thành đã "hỏi thăm" các fan rằng nếu Anh Trai "Say Hi" làm thêm D-5 thì địa điểm là gì. Anh liệt kê một lượt từ Đà Nẵng, Hải Phòng, thậm chí là Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan. Sau đó, Quân A.P có bảo muốn làm khắp Việt Nam, khiến khán giả không giấu được sự mong chờ.

Sau 4 đêm diễn đầy sôi động, thu hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm, Anh Trai "Say Hi" vẫn có nhiều điều gây tiếc nuối. Cư dân mạng bày tỏ mong muốn nhiều bài hát trong chương trình vốn "biến mất" ở 4 đêm sẽ được diễn ở D-5. Ngoài ra, những anh trai như Công Dương, Nicky, Captain Boy... sẽ có nhiều cơ hội trình diễn hơn cùng các đồng nghiệp. Chưa kể, màn ra mắt của Best 5 vẫn còn bỏ ngỏ, khiến fan mong chờ nhóm nhạc này sẽ được debut tại sân khấu lớn như concert.